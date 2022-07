Espagne : jouer, lutter et gagner

En Espagne, le football féminin a un credo que les joueuses de la sélection ne cessent de hurler avant chaque match : « Jugar luchar y ganar » (Jouer, lutter et gagner, en français). Pour pouvoir briller sur les terrains anglais de cet Euro, les filles, anciennes comme plus jeunes, savent que le chemin a été long et qu'il reste encore beaucoup à parcourir. Et cette nouvelle génération en quête de professionnalisation entend bien poursuivre la lutte, au-delà de la simple sphère du ballon rond.

@irene_paredes4: "Hoy es un día histórico. En nombre de todas las jugadoras quiero agradecer el esfuerzo a la RFEF y a Luis Rubiales". "Haber llegado a este acuerdo refuerza el compromiso de la Federación con la @SeFutbolFem".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/xgB3bHmOO6 — RFEF (@rfef) June 14, 2022

« Aller en sélection, ça ne valait pas le coup sur le plan sportif et ça ne valait pas le coup non plus sur le plan financier, parce qu'on était payées 27 euros par jour, on perdait notre temps. »

27 ans de mépris

« J'aime être une footballeuse et j'aimerais pouvoir concentrer 100% de mon énergie sur la performance, mais bon, c'est ce que nous devons faire et c'est notre responsabilité. »

La fin de l'ère Quereda et une première victoire

« Dans notre cas, nous n'avons jamais eu la couverture médiatique dont bénéficient les garçons, donc je ne me suis jamais inquiétée de ce qu'ils allaient dire ou de savoir si je pouvais perdre des campagnes de pub ou des sponsors. »

« Comme nous n'avons jamais rien eu, nous n'avons rien à perdre »

¡??? ?? ?????????? ??????! Ese es el motivo por el que España lucirá este brazalete arcoíris en el último partido de la @SeFutbolFem en nuestro país antes de la #WEURO2022 Será ante Australia en el Nuevo Colombino.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/9QInvFpxZN — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) June 24, 2022

Le 14 juin dernier, le siège de la Fédération espagnole de football avait mis les petits plats dans les grands pour annoncer une nouvelle attendue par les joueuses depuis des années : l'égalisation du pourcentage des primes perçues par les joueurs des sélections espagnoles masculine et féminine. Bien loin des égalités de montants acquises par la Norvège ou les États-Unis, mais une belle avancée pour une fédération qui jusqu’alors n’avait pas le même régime pour les deux sexes, ne payant ses joueuses qu’au lance-pierre à coups de rémunération journalière, chose qui n’existe pas chez les garçons. Les filles bénéficieront enfin aussi de leur droit à l’image, allant jusqu’à 80% des montants totaux engrangés par l’institution en cas de qualification pour une finale. Le contrat passé entre les joueuses et la fédération jusqu’en 2027 exige aussi de meilleures conditions de travail et des moyens suffisants pour développer le football féminin., assure la capitaine de la sélection Irene Paredes, aux côtés d’Alexia Putellas et Patri Guijarro depuis l’estrade installée pour l’occasion.Si la capitaine de lase contente de lire son texte avec peu d’émotion, elle pèse chacun de ses mots. Irene Paredes qui vit là son troisième Euro avec l’Espagne, a été de celles qui ont connu les pires heures de la sélection espagnole., raconte Irene Paredes dans le livrede la journaliste Danae Boronat. Toutes les joueuses disent avoir vécu le même mépris durant les premières années de la sélection féminine espagnole, instaurée en 1988 sous la pression de la FIFA., poursuit celle qui deviendra capitaine de laquelques années plus tard.Au-delà du manque d’ambitions sportives et de considération de la part de la fédération, les filles sont aussi victimes d’un homme : Ignacio Quereda. Sélectionneur des féminines du début du projet jusqu’en 2015, il est aujourd’hui l’objet de nombreuses accusations de la part des joueuses., dénonce aujourd’hui Irene Paredes.Une situation vécue par toutes les générations de filles passées par la sélection durant l’ère Quereda, qui racontent aussi des propos homophobes, machistes, voire extrêmement déplacés, des entrées impromptues dans les vestiaires, des remarques sur leurs physiques... Alors que les clubs espagnols professionnalisent leur section féminine et qu’une vague de revendications féministes arrive dans le Royaume, les filles se qualifient en 2015 pour la première fois de l’histoire de la sélection à une Coupe du monde. Mais rien ne change du côté de la fédération., rembobine Alexia Putellas, qui avait débarqué dans cette sélection archaïque au moment de l’Euro 2013.Les joueuses se souviennent aussi avoir atterri au Canada seulement trois jours avant leur premier match, ne s’être entraînées que sur des terrains synthétiques, n’avoir eu aucune préparation tactique de la part de Quereda, si ce n’est un changement de système de dernière minute qui bouscule tous les automatismes. Un manque de préparation que tentent de contrecarrer les 23 sélectionnées elles-mêmes, organisant sans le savoir le début d’une révolution., explique l’actuelle joueuse du Real Madrid Marta Corredera des années plus tard., poursuit Vicky Losada.Éliminées malgré tout dès la phase de poules, les joueuses se servent de cette union collective instaurée pendant la quinzaine pour demander ouvertement la tête de leur sélectionneur Ignacio Querada, alors en place depuis 27 ans., écrivent les joueuses depuis Toronto avant leur retour à Madrid.Les 23 présentes au Canada pour la plus grande compétition jamais jouée par la sélection féminine se font une promesse : ne plus porter la tunique rouge tant que les choses n’auront pas changé. Une prise de position historique, qui a notamment forgé les plus jeunes, qui sont encore en sélection aujourd’hui, comme Alexia Putellas., raconte la joueuse du FC Barcelone.Plus d’un mois après, le 29 juillet 2015, Ignacio Quereda démissionne. La fin d’un premier combat.Portée par celles qui sont à l’origine de ce premier séisme, la sélection espagnole ne s’arrête pas là et peut compter sur l’une des pionnières devenue star : Alexia Putellas., déclare celle qui fut la première Ballon d’or espagnol depuis Luis Suárez en 1960.Malgré les récentes avancées, la capitaine espagnole dénonce une société machiste, où. Guidées par Irene Paredes et Alexia Putellas, les plus jeunes arrivant en sélection savent que la route vers la pleine égalité de traitement est encore longue, mais elles n’hésitent pas à le dire., salue la jeune Amaiur Sarriegi, 21 ans et remplaçante d’Alexia lors de cet Euro . Récemment, les joueuses du championnat espagnol ont toutes fait grève pour exiger de pouvoir vivre de leur sport, alors que leurs conditions ressemblaient à celle de sportives amateurs. Après des mois de lutte, un accord a finalement été conclu entre les clubs féminines et la FUTPro, syndicat des joueuses créé par elles-mêmes, fixant un salaire minimum de 16 000 euros par an pour les joueuses à temps plein et de 12 000 euros pour les joueuses à temps partiel. Mais bien au-delà de leur propre sort, les joueuses tentent aussi de porter d’autres causes sociétales. Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les victimes de la prostitution, contre les cancers féminins, contre le handicap, contre l’homophobie dans le sport, les joueuses de la sélection espagnole se veulent être, estime Irene Paredes le 28 juin dernier, alors que la sélection a elle-même décidé d’arborer un brassard aux couleurs arc-en-ciel lors de son match de préparation contre l’Australie., regrette sa coéquipière Mapi León, qui avait fait son coming-out en 2018 et s’était opposée aux Mondiaux en Russie et au Qatar en raison du non-respect des droits humains.Celle qui préfère ironiser de sa propre situation conclut :