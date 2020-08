Sans briller, l'OM bat Nîmes

41

Nîmes Olympique (4-4-2) : Reynet – Meling, Landre, Briançon, Ripart – Philippoteaux (Duljević, 76e), Cubas, Deaux (Fomba, 67e), Ferhat (Alakouch, 73e) – Koné, Roux (Denkey, 76e). Entraîneur : Jérôme Arpinon.



Olympique de Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai (Sarr, 46e), Gonzalez (Balerdi, 46e), Ćaleta-Car, Amavi - Rongier (Lopez, 63e), Kamara (Gueye, 71e), Sanson (Strootman, 63e) - Thauvin (Radonjić, 71e), Benedetto (Aké, 40e), Payet (Germain, 71e). Entraîneur : André Villas-Boas.

MR

Dans la moiteur de l'été.Est alors apparu Dimitri Payet, et son extérieur du pied parfaitement travaillé. Avant que le crâne de Duje Ćaleta-Car fusille Baptiste Reynet, et propulse l'OM devant au tableau d'affichage. Une douceur de l'été, mais la seule d'une rencontre pâle où les Marseillais ont fait preuve de pragmatisme pour l'emporter aux Costières (0-1). Les joueurs d'André Villas-Boas ont été moins séduisants que ce que leur trio d'attaque promettait, mais la caresse du Réunionnais aura donc été suffisante pour que l'OM regagne les vestiaires avec un but d'avance.Après la pause, aucune sucrerie à se mettre sous la dent. Si ce n'est quelques envolées lyriques de Yassine Benrahou, le portier local. On assiste plutôt à une pléiade de changements côté marseillais, ce qui n'empêche pas les Crocos de continuer à faire le jeu. Problème : à cinq minutes du terme, Haris Duljević rate une balle de but toute faite. Nîmes a laissé passer sa chance, et concède sa troisième défaite en quatre matchs de pré-saison. De son côté, l'OM reprend goût à la victoire sans briller après son court revers sur le Bayern . Mais a vu sortir Darío Benedetto, blessé au talon.La quête du grand attaquant est-elle bientôt de retour ?