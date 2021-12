Salzbourg pousse Séville dehors et se qualifie en huitièmes

18

RB Salzbourg (4-4-2) : Köhn - Kristensen, Onguéné, Solet, Ulmer - Sučić (Capaldo, 75e), Camara, Aaronson, Seiwald - Okafor (Adamu, 84e), Adeyemi (Šeško, 66e). Entraîneur : Matthias Jaissle.



Séville FC (4-3-3) : Bounou - Montiel (Rekik, 68e), Diego Carlos, Koundé, Augustinsson (Rafa Mir, 53e) - Rakitić (Torres, 68e), Fernando, Jordán - Papu Gómez (Rodríguez Arnaiz, 68e), Munir El Haddadi, Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui.

L'Autriche sera bien représentée à la table des grands.Dans un match décisif pour la qualification, le RB Salzbourg a d'abord profondément endormi Séville, avant de piquer en début de seconde période pour assurer sa qualification en huitièmes de finale, juste derrière Lille.L'équation est simple au coup d'envoi du côté de l'Autriche : le vainqueur aura l'honneur d'entendre à nouveau la petite musique en février prochain, alors qu'un nul pourrait suffire à Salzbourg. Mais malgré l'enjeu, les deux équipes sont plutôt attentistes en début de rencontre, et les occasions tardent à venir, même si Séville prend peu à peu les choses à son compte. Sučić manque le cadre de peu pour la première frappe de Salzbourg (33), tandis que Rakitić force Köhn à un premier arrêt (35). Et si Fernando croise trop sa tête sur coup franc (40), c'est bien sur un score nul et vierge que les deux formations achèvent une première période bien ennuyeuse.Il faut donc attendre les cinq premières minutes du second acte pour voir le match choisir son camp. Munir El Haddadi voit sa tête à bout portant heurter la transversale (48) et assiste, impuissant, à la perte de balle fatidique de Montiel. Au bout de l'action, Adeyemi centre pour la reprise victorieuse d'Okafor. Les Espagnols tiennent le ballon et essaient de pousser maladroitement, mais voient leurs plans s'effondrer avec le deuxième jaune reçu par Jordán, coupable d'avoir retenu Adeyemi, parti comme une fusée en contre (64). Incapables de revenir en infériorité numérique, les Andalous devront jouer les barrages de Ligue Europa.