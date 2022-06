Saliba, le prince William

Croatie France Ligue des Nations Diffusion sur

« On savait que ce gamin sortait du lot. Il était imposant, et ça lui permettait de jouer avec des garçons qui avaient un an de plus que lui. Mais bon, ça restait un petit nounours tout mignon qui faisait rigoler tout le monde. »

L’autre génie précoce de Bondy

Un Vert déjà mûr

« Six mois après l’arrivée de Gasset, Jean-Louis m'a dit qu’il lui fallait un quatrième défenseur central. Je lui ai répondu : "Bah, tu l’as." Il m'a dit : "Comment ça ?" Je lui ai dit : "C’est William Saliba !" »

« J’étais étonné qu’Arsenal ne s’intéresse pas plus à lui, ne lui donne pas plus sa chance. »

Masturbation, Premier League et rebond

* Konaté a finalement été appelé en cours de rassemblement pour remplacé Varane.









En général, quand on reçoit un ordre d’un homme en treillis, on a tendance à l’appliquer. C’est en tout cas ce que souhaitent tous les supporters de l’Olympique de Marseille, depuis plusieurs semaines. Le militaire en question : Djibril Cissé. Le champ de bataille : les trophées UNFP. Le soldat : William Saliba, tout juste sacré meilleur espoir de l’année en L1. Et enfin, l’ordre :Dans une tenue dont il a le secret, l’ancien buteur de l’OM profite de la lumière de la cérémonie des trophées UNFP pour rappeler tout haut ce que le peuple phocéen pense tout bas. Il faut dire qu’après une saison de patron, Saliba a toutes les chances d’enfin s’imposer à Arsenal (qui l’avait prêté, sans option d’achat, au club phocéen).Mais avant d’en savoir plus sur son avenir, le défenseur de 21 ans a un détour à faire par Clairefontaine où Didier Deschamps l’attend pour le deuxième rassemblement consécutif., précise alors le sélectionneur, qui l’a préféré à Ibrahima Konaté*. Car Saliba n’a peut-être pas disputé la finale de C1, lui, mais Deschamps l'a vu s'imposer. Un cap certainement franchi cette année, à quelques nautiques du Vieux-Port.Comme pour un génie qu’il est l’un des seuls à pouvoir regarder dans les yeux au sprint, Saliba commence son histoire à Bondy. Né d’un père libanais et d’une mère camerounaise, le prince William se lance d’ailleurs dans le football sous les ordres d’un certain entraîneur nommé Wilfried Mbappé. À l’époque, cela se passe surtout en attaque. Et parfois au milieu, où Saliba se montre déjà dur sur l’homme, au point de se faire surnommer, se souvient Fabio Frascoli, le coach qui va devenir son mentor.Avant de l’accompagner vers le FC Montfermeil, qui lui servira de tremplin vers le centre de formation de Saint-Étienne, Frasconi a surtout tenu la main du jeune William à une époque où tout n’était pas rose autour de lui :Dans un foyer abandonné par le père, il grandit avec sa sœur, sa mère et sa tante. Un noyau dur et sein, qui deviendra ensuite sa force. Pour le moment, les problèmes sont surtout scolaires., euphémise Frasconi.De quoi lui valoir un conseil de discipline. Heureusement pour lui, le surveillant de son établissement joue avec Frasconi et ce dernier lui demande d’intervenir en sa faveur., continue le coach.Alors en 4, Saliba a enfin le déclic. En dehors de quelques relâchements, son attitude évolue, et il obtient les encouragements le conseil suivant. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Saliba voit surtout trois clubs pros l'inviter à rejoindre leur centre de formation. Rien d’étonnant, pour un joueur surclassé depuis les U11., pointe Frasconi, dont le joueur est resté proche (au point de l’inviter à Lille pour sa première titularisation en Bleus, en mars dernier). Une relation qui ne date pas d’hier, puisque lorsque son grand frère officieux quitte Bondy en 2014, son poulain n’hésite pas à le suivre... Avant même de connaître sa destination :À quatorze ans, le voilà titulaire en U15 DH. Bonjour les grands terrains et un nouveau poste, celui de défenseur central. Frasconi, toujours :Une aisance technique travaillée lors des heures passées sur les city stades de Bondy, lors de cinq contre cinq interminables., se marre Fabio, qui se souvient d’un jour où, après une journée d’entraînement intense lors d’un stage estival, il avait retrouvé le minot à 19h en train de jouer dans le quartier. À Montfermeil, Saliba passe deux années pleines (deux titres de champion, une coupe régionale), et ce tremplin le fait décoller. Atterrissage prévu à Saint-Étienne, à l’été 2016.Comme pour tout jeune déraciné, les premières semaines sont difficiles. D’autant que sa mère vient de tomber gravement malade., témoigne Fabio Frasconi. Le mal-être finit par être éclipsé par une adaptation éclair sur les terrains de L’Étrat., resitue David Wantier, alors responsable du recrutement de l’ASSE.Comme depuis tout petit, Saliba est vite surclassé à l’ASSE. U17 sur le papier, il joue le plus souvent en U19 ou avec la réserve. Conscient du joyau qu’il détient, Wantier se penche vite sur son cas :Bien aidé par l’entourage réduit (mais sérieux) du joueur, le dirigeant rhodanien sécurise l’avenir en vert du Bondynois :"Bah, tu l’as.""Comment ça ?""C’est William Saliba."Mais l'entraîneur français, aujourd'hui à la tête des Éléphants, mesure vite le potentiel du gamin de 17 ans poussé par la cellule de recrutement. Pas de quoi surprendre Yannis Salibur., assure l’ancien Guingampais.Dans un vestiaire alors composé de quelques têtes (Perrin, M’Vila, Khazri, Subotić, Debuchy...), l'espoir s’impose sans trembler., reprend Frascoli."Fabio, il y avait le recruteur de Lille, de Lyon, de Bordeaux...."À Saint-Étienne, le staff lui fixe des objectifs personnels pour le booster encore un peu plus., analyse son mentor.Aux côtés des plus expérimentés, le jeune Saliba intègre vite les codes du professionnalisme. Il gomme ses vilaines habitudes alimentaires, lui qui ne disait jamais non à un bon grec, et prend son abonnement aux séances supplémentaires en salle. Le gros bébé de Bondy se mue en beau bébé. Coéquipier à Nice, Pierre Lees-Melou se souvient d’unAux commandes du Terminator de la région parisienne pendant une saison dans le Forez, Claude Puel acquiesce :À son talent, le roc a donc ajouté le travail. Ce qui explique sa fulgurante progression., approuve Wantier, qui tient à évoquer une autre force du joueur.Vendu pour 30 millions d’euros à Arsenal à l’été 2019, le joueur insiste pour être prêté une saison chez les Verts afin de ne pas partir trop tôt., apprécie Puel, qui n’a qu’un regret à son sujet : ne pas avoir pu l’aligner en finale de Coupe de France 2020 contre le PSG, Arsenal refusant de le libérer pour l’occasion.2020, c'est pourtant le début d’une année noire pour un William Saliba placardisé chez lessans avoir l’opportunité de prouver quoi que ce soit., juge Puel. Sa réputation en prend aussi un coup alors que fuite la vidéo qu’il filme, montrant un coéquipier chez les Bleuets en pleine masturbation au milieu du groupe France. Surtout, William Saliba a la douleur de perdre sa mère. Frasconi l’épaule alors, avant que le prêt à Nice ne le relance. Dans le vestiaire des Aiglons, comme à Saint-Étienne auparavant, le défenseur s’impose immédiatement., salive encore Lees-Melou, qui prenait moins de plaisir aux entraînements.Un avis appuyé par Puel :Ce qui est globalement le cas de tout le monde, tant sportivement qu'humainement., avance le milieu de Norwich., ajoute Salibur,Un Robocop infranchissable, sympa. Et, cerise sur le gâteau, un type dont la modestie ou l’humilité sont unanimement saluées. Bref, William Saliba est un gendre idéal. Reste à savoir à qui il dira oui, dans les jours qui viennent : l’OM, Arsenal ou un autre ? Pour rejoindre les, le bonhomme avait repoussé Milan, Tottenham et Valence. Cette fois, son cœur semble divisé. D’un côté, l’envie sincère de prolonger l’aventure marseillaise et de goûter à la C1 dans un club qui l’a profondément marqué. De l’autre, celle de prouver à Arsenal qu’il n’est pas une erreur de casting et de répondre au défi lancé par Mikel Arteta (qui disait, récemment, compter sur lui pour la saison prochaine). Sur les ondes de RMC, le 26 mai, Pablo Longoria évoquait le dossier :Sampaoli espère quant à lui aussi conserver son joyau, qui a entretenu le flou dans sa dernière sortie pour Téléfoot à la veille de Croatie-France :Avant de glisser quede l’OM. Ce serait surtout risqué de désobéir au colonel Djibril Cissé.