Saint-Maximin et Lascelles souffriraient d’effets à long terme du coronavirus

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un bon rappel à l’ordre pour tous ceux qui se croient invincibles.Le Français Allan Saint-Maximin et le capitaine de Newcastle, Jamaal Lascelles, seraient toujours particulièrement touchés par la Covid-19, d’après des informations du DailyMail . Sans citer leur nom, leur entraîneur, Steve Bruce, avait déclaré vendredi qu’il craignait que deux de ses joueurs portent des séquelles à long terme de la maladie. Le Français et l’Anglais seraient très fatigués et incapables de marcher plus d’une demi-heure., s'est désolé le coach des. Le tacticien anglais a ajouté qu’il s’attendait à une longue absence de l’ailier gauche et du défenseur central., a-t-il précisé.Une dizaine de membre de l’effectif et du staff de Newcastle avaient été testés positifs au coronavirus au début du mois, provoquant la fermeture du centre d’entraînement et le report du match face à Aston Villa, une première en Angleterre depuis la reprise de la saison dernière au mois de juin.Foutu virus.