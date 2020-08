Saint-Étienne, un cycle avec les petites roues

L’été stéphanois, tel qu’il a été mené par Claude Puel, a ressemblé à un vrai écrémage où les joueurs les plus vieux, les plus chers et les moins malléables ont été invités à plier bagage pour rebâtir avec un groupe bien vert. Le premier match de la saison face à Lorient permettra de savoir si cette nouvelle orientation a de quoi faire oublier la triste 17e place de la saison passée.

« Ça ne râle pas, ça ne rechigne pas »

Une nouvelle saison de jeune ?

Des gants Mapa remontés jusqu’aux coudes et les fenêtres grandes ouvertes. Claude Puel n’a pas déconné au moment de faire son ménage estival. Arrivé en octobre dernier dans le Forez, le technicien s’est attelé à dépoussiérer les étagères des Verts en rangeant quelques bibelots au grenier et se débarrassant des encombrants. En plus de l’illustre Loïc Perrin (35 ans et 470 matchs en pro), ayant eu la bonne idée d'achever sa carrière sur une expulsion en finale de la Coupe de France après avoir esquinté la cheville de Kylian Mbappé, et de Yohan Cabaye (34 ans et 596 matchs), parti libre , c’est tout un carton d’indésirables qui a été posé à l’entrée de l’Étrat. C’est d’abord Stéphane Ruffier qui a été la première victime de l’intransigeance de Puel., expliquait ce dernier.Puis, ce sont Yann M’Vila, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Sergi Palencia et Miguel Trauco , qui ont été oubliés sur le quai de la gare au moment de se rendre en stage à Dinat. Une décision justifiée par le fait que l'ASSE veut ramener son budget de 108 à 90 millions d'euros. Mais si on y ajoute Loïs Diony, ce sont autant de joueurs symbolisant un projet sportif aujourd’hui révolu, qui sont aujourd’hui invités à aller voir ailleurs.Malgré l’expérience non négligeable de tous ces éléments, Claude Puel a donc fait le pari de miser sur la jeunesse. Une fraîcheur, une disponibilité et un appétit qui pour le moment va à ravir au coach à poigne., se félicite-t-il dans les colonnes dePuel semble donc s’être acheté la paix sociale. Mais qu’est-ce que cela peut donner sur le terrain ?Une bande de jeunots encadrée par les grognards Jessy Moulin et Mathieu Debuchy (34 et 35 piges) et de rares joueurs confirmés comme Denis Bouanga. Voilà pour la photo de classe pour entamer cette rentrée. Ceux qui sont amenés cette année à présider aux destinées des Verts se nomment Wesley Fofana (19 ans et 16 matchs de Ligue 1), Zaydou Youssouf (21 ans et 35 matchs), Charles Abi (20 ans et 18 matchs) ainsi que les recrues Yvan Neyou (23 ans), Jean-Philippe Krasso (23 ans) et Adil Aouchiche (18 ans) cumulant à eux trois un seul petit match dans l’élite française. Ce qui donne une équipe de départ qui pourrait facturer autour de 24 ans de moyenne d’âge et 600 matchs de Ligue 1, dont la moitié disputée par le capitaine Debuchy...Alors oui, la mode est à ne plus parler d’âge, d’autant plus que ces garçons possèdent un réel potentiel que Claude Puel a les capacités d’exploiter., présente-t-il.Sur le papier, pourquoi pas. Mais le temps que la mayonnaise prenne et que ces rookies se fassent les pieds, le risque est important.Et après une finale de Coupe de France perdue (0-1), les prochaines réjouissances sont loin d’être programmées., clarifie le manager.Un flou qui poussera peut-être à réintégrer quelques-uns des lofteurs, s’ils sont toujours dans le coin. Alors, prêt ?