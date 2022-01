Saint-Étienne dévoile son nouveau logo

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment se sauver en L1 : D’abord, nommer Pascal Dupraz. Ensuite, changer son logo. Et voilà.Pour commencer l’année, et tenter de tourner la page d'une période bien compliquée, Saint-Étienne a dévoilé ce samedi un nouveau logo. Élu à 61 % parmi les 16 000 votants, ce blason accompagnera le pectoral gauche des Stéphanois à partir de la saison prochain. Exit donc la forme circulaire et bienvenue à une géométrie plus traditionnelle.Les mentions « ASSE » , « Saint-Étienne » et « Loire » restent sur le nouveau logo, mais partagent désormais l’espace avec les armoiries de la ville ligérienne : les deux palmes d'or, la couronne et les trois croisettes. La date de création du club, 1933, fait également son apparition, alors que l’emblématique étoile bleu-blanc-rouge, symbole de leurs dix titres de champion de France, domine toujours le logo.En espérant pour eux qu'ils dominent un peu mieux leurs matchs.