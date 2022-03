Saint-Étienne gratte un point face à Troyes

Saint-Étienne (3-4-1-2) : Bernardoni - F. Sacko (Moukoudi, 11e), Mangala, Nadé (Moueffek, 83e) - Thioub (Nordin, 73e), M. Camara, Gourna-Douath, Kolodziejczak - Boudebouz - Khazri (Aouchiche, 83e), Bouanga. Entraîneur : Pascal Dupraz.

Troyes (5-4-1) : Gallon - El Hajjam (Rami, 88e), Palmer-Brown, Salmier, Y. Koné, Abd. Conté (Larouci, 63e) - Mothiba (Touzghar, 55e), R. Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Ugbo (Dingomé, 63e). Entraîneur : Bruno Irles.

Muselé dans le premier acte, Saint-Étienne a finalement sauvé un point contre Troyes dans un match chaotique (1-1), mais reste bloqué au dix-huitième rang, celui de barragiste.Après avoir perdu Falaye Sacko sur blessure (les ligaments du Malien seraient touchés), Saint-Étienne voit Conté et Chavalerin multiplier les montées dévastatrice côté gauche. Au poste devant Ugbo, Bernardoni ne peut rien devant Lebo Mothiba, présent au second poteau pour pousser le centre de Conté au fond des filets. Impuissants et sans idées, les Verts manquent systématiquement leurs premières relances et se heurtent à un double rideau défensif rugueux, qui réduit leurs velléités offensives au rang d'ébauches.L'arbitre Romain Lissorgue récolte les sifflets du Chaudron en refusant deux penaltys à Wahbi Khazri (34et 62), mais le salut stéphanois intervient bien dans cet exercice lorsque Palmer-Brown se troue une troisième fois et heurte le pied de Mahdi Camara. Un penalty botté pleine lucarne par Ryad Boudebouzqui amène un peu d'allant offensif aux Verts. En vain, puisque Denis Bouanga s'est évertué à être maladroit dans la zone de vérité toute la soirée, un peu à l'image de ces centres stéphanois au 18poteau.L'ESTAC, quinzième, obtient ce qu'elle était venue chercher et peut toujours espérer éviter le yo-yo avec la Ligue 2.