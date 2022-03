Rennes se défoule contre Metz

Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Aguerd (Belocian, 79e), Omari, Meling - Tait (Ugochukwu, 78e), Santamaria, Majer (Martin, 66e) - Bourigeaud, Guirassy (Laborde, 65e), Terrier (Tchaouna, 66e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Metz (3-4-3) : Caillard - Bronn, Kouyaté, Jemerson - Milkelbrencis (Sarr, 61e), Amadou (Boulaya, 62e), N'Doram (M’Bengue, 77e), Candé - Yade (Nguette, 62e), Niane (Mafouta, 61e), De Préville. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

L'équipe du siècle.Trois jours après son élimination en Ligue Europa Conférence malgré un succès contre Leicester , le Stade rennais a encore une fois sorti le grand jeu sur sa pelouse contre Metz (6-1) pour s'installer provisoirement à la 2place au classement. Les Messins ont rapidement compris qu'ils allaient rentrer bredouilles du Roazhon Park, tant les Bretons ont récité leur partition à merveille du début à la fin face à des Grenats à l'agonie. Tout a commencé par un penalty provoqué par le radieux Flavien Tait et transformé par Martin Terrier après deux essais, l'arbitre ayant refusé le but de Benjamin Bourigeaud après la première tentative stoppée par Marc-Aurèle Caillard. Le début d'une nouvelle démonstration collective, le Ch'ti enfilant le costume du passeur pour offrir une merveille de passe à Terrier, dont la frappe a trompé Caillard. L'ancien Lyonnais aurait même pu s'offrir un triplé (refusé logiquement pour une position de hors-jeu) et Serhou Guirassy a touché le poteau, avant de conclure d'un plat du pied trois minutes plus tard sur un nouveau service de BourigeaudTotalement dépassés et incapables de se projeter dans le camp adverse, Metz n'a même pas réussi à faire illusion au retour des vestiaires. Rennes ne s'est pas gêné pour poursuivre son récital. Terrier a lui aussi trouvé le montant de Caillard, qui n'a rien pu faire sur le ballon repris par Guirassy à la suite d'une praline d'Hamari Traoré. Le début de la gestion pour les Rouge et Noir ? Pas tout de suite, le capitaine participant lui aussi à la fête en claquant une frappe limpide du droit pour enfoncer un peu plus les Grenats. Après un léger temps mort de cinq minutes, Guirassy a signé un triplé en profitant d'un énième caviar de Bourigeaud, auteur de trois passes décisives ce dimanche après-midi. Les trente dernières auraient pu être un long cauchemar pour les hommes d'Antonetti, mais les changements de Genesio ont calmé les ardeurs bretonnes, et Metz a sauvé ce qu'il restait de son honneur dans les derniers instants de la partie grâce à un but de Mafouta. Les Lorrains restent bloqués dans la zone rouge pendant qu'à l'autre bout du classement, Rennes passe dauphin en attendant Marseille-Nice.6-0 contre Clermont, 6-0 contre Bordeaux et 6-1 contre Metz... Le Roazhon Park va bientôt pouvoir se transformer en court de tennis.