Rennes sans scrupule contre Belfort

Trois buts (Raphinha, Siebatcheu et un penalty de Mbaye Niang) ont permis au tenant du titre de mettre logiquement fin à la belle épopée belfortaine. Les Rouge et Noir sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France.

Belfort (N2) - Rennes

Belfort (5-4-1) : Ehlinger - Dago, Cuenin, Tahiri (Loichot, 60e), Ranneaud, Konki - Bekkouche, Magassouba, Umbdenstock (Grasso, 77e), Saline (Bentahar, 68e) - Régnier (c). Entraîneur : Anthony Hacquard.



Rennes (4-4-2) : E. Mendy - H. Traoré (c), Gélin, Gnagnon, Léa-Siliki (Maouassa, 46e) - Raphinha, Nzonzi (Bourigeaud, 87e), Camavinga, R. Del Castillo - Hunou, M. Niang (Siebactheu, 76e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Après avoir inscrit à son tableau de chasse une National 1 (le Gazélec), une Ligue 2 (Nancy) et une Ligue 1 (Montpellier) , ne restait plus à la formation d'Anthony Hacquard qu'à s'offrir le scalp du tenant du titre. Un Stade Rennais la tête dans le brouillard depuis quelques jours, entre un bordel surprise en interne et une période de flottement sur le terrain. Mais le SRFC a profité de ce déplacement dans la compétition fétiche de Julien Stéphan (dix victoires en dix rencontres sur le banc rennais désormais) pour se remettre la tête à l'endroit, empêchant le Petit Poucet d'accéder au dernier carré : une sortie avec les honneurs, évidemment. Et pour les Bretons, un rêve de doublé qui peut doucement prendre forme.Ludovic Saline a les jambes tremblantes, en témoigne sa tentative mollassonne en pivot sur un débordement de Sofiane Bekkouche pour lancer les débats (7). Les filets frissonnent une première fois, mais à l'extérieur, sous le coup d'une reprise instantanée de Romain Del Castillo (19). Il n'en faut pas plus à l'ancien de Bourg-en Bresse pour régler la mire : sa galette complète pour Raphinha est une douceur dont le Brésilien se délecte (). Même si l'on voit Steven Nzonzi (87 minutes pour sa première titularisation rennaise) et Eduardo Camavinga rater des gestes simples au milieu de terrain et que le bon gros 5-4-1 belfortain n'est pas un cadeau, Rennes prend la mesure de ce quart de finale sur la pelouse glissante de Bonal. Malgré une volonté certaine, la timidité et la précipitation des pensionnaires de National 2 se font sentir, et le récent héros du derby breton est également proche de s'offrir un deuxième caramel quand Mbaye Niang profite d'une glissade malvenue de Lucas Cuenin (33).Toujours en état de grâce après l'entracte, Raphinha fracasse la transversale du droit après un festival de Del Castillo (54) juste avant qu'Édouard Mendy ne fasse comprendre à ses adversaires la difficulté de leur tâche (55et 60). Alors que Thomas Régnier fait passer un frisson sur son coup de casque après un déboulé de Yannick Konki (63), son gardien Eddy Ehlinger, 18 ans, décide de se faire remarquer : un face à face magnifiquement remporté face à Adrien Hunou à l'heure de jeu, une parade de haute volée devant Niang dix minutes plus tard (70). Malheureusement pour le jeunot et tous ses coéquipiers, il laisse filer le penalty de ce même Niang après une faute de main de Konki (). Entré quelques minutes auparavant, Mohamed Bentahar veut passer outre ce coup de massue et s'inscrire au tableau d'affichage se ratant trois fois. Le suspense est enterré, mais pas Ehlinger, encore étincelant sur une tentative rennaise à bout portant (80). Le coup de grâce vient finalement de Jordan Siebacheu, servi sur un plateau par Raphinha () : ce qui n'empêchera pas Bonal de saluer ses héros jusqu'au coup de sifflet final. À l'image de l'intrus de la 84gambadant de longues secondes sur le billard de Montbéliard sans être inquiété par qui que ce soit, Belfort n'était pas pressé de quitter cette Coupe de France.