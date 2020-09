Rennes retourne Monaco

Au bout d'une rencontre plaisante entre deux prétendants aux places européennes, le Stade rennais a renversé Monaco (2-1) grâce à un gamin nommé Adrien Truffert. Entré en jeu avant la pause, le latéral gauche de 18 ans a fêté sa première apparition chez les professionnels avec une passe décisive et un but. Résultat : Rennes est leader provisoire, et surprend encore.

Le pétard de Ben Yedder

Truffert de talent

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa (Truffert, 41e) - Camavinga (Tait, 80e), Nzonzi, Bourigeaud (Martin, 80e) - Raphinha (Del Castillo, 57e), Guirassy, Terrier. Entraîneur : Julien Stéphan.



Monaco (4-3-3) : Lecomte - Sidibé, Disasi, Badiashile, Aguilar - Fofana, Tchouaméni, Fàbregas (Geubbels, 71e) - Diop, Ben Yedder (Onyekuru, 83e), Volland. Entraîneur : Niko Kovač.

La première soirée dans la cour des grands est souvent un moment inoubliable. Mais quand, à la 42minute de jeu, Adrien Truffert remplace Faitout Maouassa (blessé) en catastrophe, il ne se doute pas de la suite du scénario de la rencontre. À 18 ans, le latéral gauche a tout simplement fêté sa première apparition en Ligue 1 en renversant presque à lui tout seul l'AS Monaco (2-1), délivrant une passe décisive et claquant un but dans le temps additionnel d'une rencontre plaisante. Rennes peut provisoirement retrouver son fauteuil de leader, et se rassurer sur une chose : non, Eduardo Camavinga n'est pas le seul talent de moins de vingt ans au SRFC.Les jeux de lumière ne trompent pas, c’est une affiche de gala qui doit se tenir au Roazhon Park. Dans les tribunes de l’enceinte rennaise, les quelque 5000 spectateurs – voire plus ? – font du bruit, mais voient rapidement Monaco prendre ses quartiers sur la pelouse. Les visiteurs commencent la partie avec un bloc haut, et sont les premiers à se montrer dangereux avec Ben Yedder (7) ou Disasi (8). Parfois impressionnante collectivement, l’ASM multiplie les longs ballons par-dessus la tête des latéraux bretons pour faire la différence. En vain, pour l’instant. Dans le dur, les Rennais finissent par répondre au rythme imposé par la bande de Kovač. Qui a le droit à une première frayeur à la suite d’un déboulé sur le côté gauche de l’imposant Maouassa, dont le centre est repoussé en corner de justesse par Badiashile (18).Rennes est mieux, mais les frappes de Terrier et compagnie sont trop molles pour inquiéter Lecomte. Résultat, les gars de la Principauté débloquent le tableau d’affichage après un énième corner. Dans la surface, Da Silva et Nzonzi se percutent et laissent le ballon arriver dans les pieds de Ben Yedder qui envoie un pétard dans la lucarne opposée de Salin (0-1, 28). Le premier pion de la saison pour l'international français, et un premier coup dans la tronche du Stade rennais. Avant le deuxième avec la sortie sur blessure de l'hyperactif Maouassa (remplacé par le jeune Truffert), qui s'effondre sur le pré quelques minutes après un tacle d'Aguilar. Sale temps, pour les Bretons.La partie redémarre sur un drôle de rythme, moins soutenu que dans le premier acte. Mais les hommes de Stéphan l'ont compris : il faut montrer un autre visage, pour bousculer ce Monaco plein de maîtrise. Plus entreprenants, les locaux manquent de précision et de tranchant dans la finition. À l'image de Terrier (57), ou de Bourigeaud (60). Rennes peine à prendre à défaut une équipe monégasque réglée comme du papier à musique, et toute proche de plier l'affaire à l'heure de jeu. Raphinha est d'abord à deux doigts de tromper son propre gardien, après une déviation astucieuse de Ben Yedder au premier poteau à la suite d'un corner (57). Puis, le buteur fracasse la barre après un service au millimètre de Sidibé (60). Coup de froid sur le public rennais, qui sort de son silence après un missile de Bourigeaud sur le poteau de Lecomte (65).À l'instar de Camavinga, moins brillant depuis sa convocation chez les Bleus, Rennes est trop brouillon, mais pousse pour recoller au score. Et la persévérance est finalement récompensée, quand Nzonzi vient couper de la tête le centre parfait du novice Truffert pour arracher une égalisation validée par la VAR (1-1, 81). Une première explosion suivie d'une deuxième, lorsque le gamin de 18 ans bondit sur le cuir après une remise de Terrier pour claquer une frappe de l'extérieur de la surface qui surprend Lecomte, coupable d'une faute de main (2-1, 90+2). Cruel pour Monaco, qui paye sa baisse de régime et voit Rennes prendre trois longueurs d'avance au classement. Grâce à ses jeunes talents, parfois venus du banc.