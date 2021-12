Salut les Terrier !

« Quand il vient de la gauche vers la droite et qu'il utilise son plat du pied droit pour enrouler... Personne ne faisait mieux dans ce domaine à l'OL. »

« Il faisait rêver les gens »

« J'avais 7 ans quand Flo et Martin sont venus au monde à un an d'écart, j'étais content, je savais que je n'allais plus jouer au foot tout seul »

Chamailleries, Benjamin Pavard et horloge cassée

« On avait besoin d'un bon joueur, on a demandé à Martin qui était notre coach. On est très divertissement, lui est très compétition, donc il apportait cette petite touche différente. »



Au royaume des jeux vidéo et des youtubeurs

« Martin a toutes les qualités d’un attaquant de haut niveau, que ce soit athlétiquement, techniquement ou tactiquement dans ses déplacements. »

L'heure de franchir un cap

Dans la famille Terrier, le 26 mai 2016 est une date à marquer d'une pierre blanche. Ce jour-là, le papa Frédéric et son épouse sont présents au stade Jean-Deconinck pour assister au dernier match du groupe G de CFA 2 (aujourd'hui National 3) entre l'Olympique Grande-Synthe et la réserve du LOSC. Une rencontre décisive pour la montée et surtout très particulière pour Maxence, Florian et Martin, les trois frangins Terrier. Les deux premiers sont dans le camp des locaux, le troisième est un jeune Dogue en devenir., pose Maxence, le plus âgé du trio.Sous les yeux de ses parents, l'attaquant prometteur de 19 ans ne marque pas, mais ilet récolte même un carton jaune quelques secondes après l'ouverture du score de Grande-Synthe., se souvient Florian, défenseur central et un an plus vieux que le cadet de la famille.Ils auront également du mal à conserver leur avantage face au Lille d'Yves Bissouma et Lebo Mothiba, craquant au bout du temps additionnel sur un but de Valentin Vanbaleghem. Résultat, le LOSC termine premier de son groupe et valide son ticket pour la N2 pendant que l'Olympique Grande-Synthe voit l'US Lusitanos Saint-Maur lui passer devant après avoir arraché la victoire... à la 94minute., peste encore Maxence aujourd'hui, même si la pilule est avalée. Et Martin, dans tout ça ?, racontait le paternel à La Voix du Nord . Il a prolongé la fête à sa manière, un mois plus tard, en signant un premier contrat professionnel au LOSC, où ses deux frères n'avaient pas été conservés. Cinq ans après le fameux sésame, Martin Terrier possède son rond de serviette en Ligue 1, où il a déjà connu quatre clubs et enfilé quelques perles.Les deux frères qui évoluent aujourd'hui au FC Loon-Plage (Régional 1) assurent ne pas être jaloux de la réussite de celui qui a inscrit son premier triplé chez les grands à Saint-Étienne le week-end dernier., explique Florian, 25 ans. Oui, Martin Terrier a réussi et s'il est facile maintenant de dire qu'il était promis à ce bel avenir, ceux qui l'ont vu tâter le ballon dans sa jeunesse ne sont pas surpris., garantit Jean-Michel Vandamme, dont le père avait découvert le phénomène.Un talent précoce confirmé par son frère Florian :Le droitier n'est en effet pas resté longtemps au SC Bailleul, son premier club, débarquant rapidement au LOSC où il a passé quatorze ans., note Rudi Garcia, qui sera plus tard son entraîneur à l'OL pendant quelques mois.Après une poignée de matchs avec les Dogues, un prêt réussi à Strasbourg et un triplé record en seize minutes contre le Kazakhstan avec les Espoirs, Martin Terrier quitte son Nord à l'été 2018 pour rejoindre Lyon, qui débourse environ onze millions d'euros pour s'offrir la promesse lilloise., applaudit Maxence. Dans un effectif riche en attaquants, Terrier a soufflé le chaud et le froid chez les Gones (77 apparitions, 17 buts, 2 passes décisives) au milieu des Memphis Depay, Moussa Dembélé et autres Bertrand Traoré., jure Garcia.Il est peut-être en train de le devenir au Stade rennais, où il a posé ses valises à l'été 2020, en pleine pandémie, alors que Rudi Garcia révèle qu'il aurait voulu le conserver à l'OL à l'époque :Ce qui aurait sans doute permis à l'ancien technicien rhodanien d'insister sur le principal axe d'amélioration de son joueur :Voilà un trait de personnalité qui caractérise Martin Terrier au premier abord : ce gars-là est discret voire un peu timide, même si ceux qui le connaissent bien dévoilent aisément son côté chambreur. Le joueur de 24 ans n'a pas une histoire cabossée ou vécu une enfance difficile. Il a grandi à Bailleul, à une vingtaine de minutes de Lille, dans une maison aux côtés de ses deux frères et de sa sœur aînée au sein d'une(Jean-Michel Vandamme) et auprès de parents travaillant encore aujourd'hui au conseil régional des Hauts-de-France (le papa dans le domaine financier, la maman dans celui de l'apprentissage). Ces derniers ont d'ailleurs accueilli pendant deux ans dans leur foyer un certain Benjamin Pavard, un copain de promotion de Martin au LOSC.Le natif d'Armentières a donc immédiatement baigné dans le foot. Son père Frédéric, mordu de ballon et passé par le centre de formation de Dunkerque sans réussir à basculer dans le monde professionnel, a naturellement converti ses fistons à la religion du sport roi. Maxence, 32 ans et électricien dans le Nord, sourit :. Florian, qui bosse comme ses parents au conseil régional des Hauts-de-France, insiste de son côté sur le fait que. Quand ils ne jouent pas au foot, les trois frères se chamaillent gentiment, et quand ils ne se chamaillent pas, ils jouent au foot., se marre Maxence.Devenir joueur de football professionnel n'a pas bouleversé les habitudes de Martin Terrier, un garçon normal essayant de mener une vie normale. Dès qu'il en a la possibilité, il remonte dans le Nord pour voir sa famille. Il a aussi pendant longtemps eu l'étiquette du joueuren brillant sur de nombreux jeux vidéo, à commencer bien sûr par l'incontournable FIFA., concède Maxence.En parallèle de sa carrière de footeux, l'attaquant s'est forgé une petite réputation de mec doué dans le monde virtuel, ce qui lui a permis de se lier d'amitié avec de célèbres youtubeurs rennais, dont LeBouseuh (3,7 millions d'abonnés sur Youtube) ou encore Valouzz (2,6 millions d'abonnés). Le premier cité a virtuellement rencontré le footballeur pour la première fois lors d'un live Fortnite, le jeu cher à Antoine Griezmann, en 2018., développe Romain alias LeBouseuh.Le célèbre streamer a ensuite pu rencontrer Terrier au début de l'année 2019, profitant de son passage à un évènement e-sport pour dîner au restaurant avec le Gone. Une amitié renforcée par son transfert à Rennes quelques mois après avoir innocemment sondé son pote sur la capitale bretonne."Est-ce qu'il fait beau ?", "Comment est la ville ?"Meilleur joueur français sur le mode Ultimate Team de FIFA le temps d'un week-end en 2019, Martin Terrier a participé en mai dernier à une rencontre de FIFA en équipe diffusée sur Twitch au sein de la Team Croûton aux côtés de Michou, Inoxtag, LeBouseuh et d'autres youtubeurs habitués à faire des millions de vues sur la plateforme., précise Romain.Six mois plus tard, Martin Terrier est soucieux de se détacher de cette image de joueur. Pas seulement en apparence, mais aussi dans les faits : ces derniers mois, le buteur a rangé ses manettes et son clavier pour se concentrer sur le terrain, se rendant compte lui-même qu'une soirée passée sur FIFA lui prenait beaucoup d'énergie, notamment à la veille d'un match., décrypte LeBouseuh.Rudi Garcia, lui, apprécie la démarche personnelle de son ancien poulain :Dans la même veine, le Nordiste porte un regard aiguisé sur son jeu, ses performances, son évolution. En septembre, il n'avait pas hésité à faire son auto-critique face à la presse quand celle-ci soulignait son faible rendement en début de saison (3 tirs tentés en 297 minutes en championnat à l'époque)., avait-il accepté.Depuis cette sortie, l'attaquant a planté sept fois en Ligue 1, dont son très joli triplé la semaine dernière chez les Verts, confirmant avoir gagné en efficacité et en régularité depuis le début de l'année calendaire (15 buts, 7 passes décisives). À Rennes, Terrier a encore gagné en expérience et appris aux côtés des autres. Bruno Genesio et Florian Maurice - qui lui conseillait cet été de- le connaissent par cœur, alors que le principal intéressé a répété récemment que Gaëtan Laborde l'aidait beaucoup à sesur le terrain., jugeait Genesio le week-end dernier.Tout cela à plus de 500 kilomètres du stade Jean-Deconinck, de sa famille et de ses frères, qui n'ont plus à se soucier d'avoir à défendre sur le petit dernier.