Rennes gagne la première manche contre Rosenborg

Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Aguerd, Badé, Meling (Truffert, 81e) - Santamaria, Bourigeaud - Doku (Del Castillo, 81e), Tait, Sulemana (Guirassy, 69e) - Terrier (Camavinga, 89e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Rosenborg (4-3-3) : Hansen - Reitan (Augustinsson, 90e), Eyjólfsson, Hovland, Andersson - Hoff, Tettey, Tagseth (Konradsen, 62e) - Hosle, Islamovic, Vecchia (Holm, 62e). Entraîneur : Åge Hareide.

CG, au Roazhon Park

À jamais le premier club français à remporter un match en Ligue Europa Conférence.Après deux matchs nuls en championnat, Rennes a bien lancé sa campagne européenne en remportant son barrage aller de C4 contre Rosenborg (2-0) à la maison. Il n’a pas fallu très longtemps aux 15 000 supporters présents au Roazhon Park pour comprendre que Rosenborg n’est plus le même client que dans les années 2000. Supérieurs dans de nombreux domaines tout au long de la rencontre malgré un manque de créativité et de folie, les Bretons auraient pu ouvrir le score sur leur première occasion après une jolie madjer de la recrue Santamaria. L’explosion est finalement venue quelques minutes plus tard, Bourigeaud adressant un caviar pour Aguerd, dont le coup de casque a trompé Hansen avec l’aide de la barre. Pas de quoi réveiller Rosenborg, fébrile mais pas vraiment mis en danger sur les incursions rennaises.Lesd'Alexander Tettey ne sont pas revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions après la pause : un bloc bas, compact, et même parfois une volonté de gagner du temps malgré un tableau d'affichage en leur défaveur. Une aubaine pour Rennes ? Pas vraiment, la bande à Genesio manquant de tranchant et quelques opportunités (Aguerd, Doku, Tait, Meling). De quoi permettre à Rosenborg de garder l'espoir d'une égalisation miraculeuse, qui aurait pu arriver si Islamovic n'avait pas été trop juste pour reprendre le centre tendu d'Hovland. Tant mieux pour les Rennais, qui ont finalement attendu les derniers instants de la partie pour s'offrir un avantage plus conséquent grâce à une nouvelle offrande de l'excellent Bourigeaud et une tête victorieuse de l'entrant Guirassy. Un succès logique pour le SRFC, qui prend une option sur la qualification en phase de poules avant la deuxième manche jeudi prochain.La première victoire de la saison tombe à point nommé, pour le Stade rennais.