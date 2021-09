Rennes arrache la victoire sur la pelouse du Vitesse Arnhem

Vitesse (4-3-3) : Schubert - Wittek, Rasmussen, Doekhi, Dasa - Bero, Bazoer (Hajek, 58e), Tronstad - Openda, Frederiksen (Darfalou, 71e), Gboho (Manhoef, 71e). Entraîneur : Thomas Letsch.



Rennes (4-4-2) : Gomis - Traoré (Assignon, 73e), Badé, Aguerd, Truffert - Bourigeaud (Sulemana, 46e), Tait (Martin, 72e), Santamaria, Tchaouna - Laborde (Terrier, 46e), Guirassy (Omari, 77e). Entraîneur : Bruno Genesio.

CG, au Gelredome

Le voilà, le deuxième succès du Stade rennais à l'extérieur lors d'une phase de poules en Coupe d'Europe.Bon, certains diront que ce n'était que la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, mais les Bretons n'accorderont pas beaucoup d'importance à ces quolibets après avoir décroché un précieux succès sur la pelouse du Vitesse Arnhem (1-2), ce jeudi soir. La partie avait pourtant très mal démarré pour des Rennais débarquant sans Sulemana, Martin, Terrier ou Meling, démarrant sur le banc, au coup d'envoi. Pas au niveau dans l'intensité comme techniquement, la bande de Bruno Genesio a laissé Vitesse prendre confiance à force de montrer des signes de fébrilité. Résultat, les visiteurs se sont fait surprendre par une frappe lourde de Wittek qui a trompé Gomis avec l'aide de la transversale à la suite d'une perte de balle grossière de Truffert. Les Rouge et Noir ont immédiatement tenté de réagir avec une madjer astucieuse de Guirassy et une tentative manquée par Bourigeaud au cœur d'un Gelredome Stadium très bruyant.Une première période pas loin d'être catastrophique et qui a poussé le technicien rennais à bouger son équipe dès la pause : Sulemana et Terrier ont remplacé Bourigeaud et Laborde, et le visage du SRFC a changé. Le résultat est immédiat, Tchaouna se faisant faucher par Schubert dans la surface à la suite d'un bon service de Terrier. Le penalty a été transformé en force par Guirassy, le parcage composé d'environ 500 supporters rennais a explosé, et les Bretons ont repris le contrôle de la partie. Cinq minutes après avoir fracassé le poteau, Sulemana a confirmé qu'il avait davantage sa place sur le terrain que sur le banc en ajustant le portier adverse pour donner l'avantage à Rennes après un bon travail de Tchaouna côté droit. La fin de rencontre aurait pu être tranquille pour les Rennais, mais Badé a vu rouge après une deuxième biscotte distribuée pour une faute sur Openda (74). En infériorité numérique, les Rennais ont serré les fesses pendant plus d'un quart d'heure, sans craquer. Et voilà le SRFC à la deuxième place de son groupe après deux journées.Pas d'excès de vitesse ni d'excès de confiance pour Rennes, mais un premier petit soulagement dans cette campagne européenne.