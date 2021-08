Rejoint dans le Chaudron, Lille n'y arrive pas

Devant au score grâce à l'inévitable Burak Yılmaz, le champion de France en titre lillois s'est fait rejoindre en fin de match par une équipe de Saint-Etienne méritante (1-1), et ne compte que deux points après trois journées. Embarrassant.

Burak, le Roi montre la voie

Saint-Étienne (4-3-3) : Green - Maçon, Moukoudi, Sow, Kolodziejczak - Camara, Neyou, Youssouf (Nordin, 58e) - Hamouma (Aouchiche, 69e), Khazri (Krasso, 81e), Bouanga (Saban, 69e). Entraîneur : Claude Puel.



Lille (4-4-2) : Grbić - Djaló, Fonte, Botman, Reinildo - Weah (Yazıcı, 81e), André, Xeka, Bamba (Ikoné, 74e) - David (Angel Comes, 81e), Yılmaz. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Un contrôle orienté, et un brusque tir du gauche qui finit dans les filets verts malgré la main opposée de Green. Il aura fallu près de quarante minutes à Lille pour enfin alerter le portier stéphanois, mais seulement deux touches de balles à l'insatiable Burak Yılmaz pour le faire céder et confirmer son statut de tueur. Mais pas pour assurer aux Dogues un premier succès en championnat qui leur tendait pourtant les bras dans le Chaudron. La faute à ce coup de casque tardif de Saïdou Sow, monté plus haut que Djaló pour offrir aux Verts un nul somme toute mérité (1-1).Désireux sans doute de rebattre les cartes et surtout de relancer ses troupes, miraculées à Metz puis humiliées à la maison par Nice, Jocelyn Gourvennec avait décidé à Geoffroy-Guichard de procéder à quatre changements dans son onze de départ. Un remaniement un peu lourd à digérer pour son équipe, qui doit dès les premiers instants s'en remettre à un stop régulier de Fonte devant Hamouma dans la surface et à une interception de Xeka sur un centre de Bouanga pour ne pas plier d'entrée. En difficulté en début de match, les Dogues sont par la suite tout heureux de voir Bouanga louper le cadre de la tête puis foirer son contrôle sur des services de Hamouma (16, 29), ou Botman signer un bon retour devant Khazri (32).Aux belles intentions foréziennes, les Nordistes ne répondent eux que par un centre en première intention de Reinildo qui ne trouve pas preneur au terme d'un joli mouvement collectif, un tir de Yılmaz tué dans l'oeuf par Sow sur un centre en retrait de Weah (25), et un centre de l'Américain coupé par le même Sow (37). Jusqu'à cet enchaînement contrôle-frappe imparable du Roi Burak qui fait mouche. Soudainement requinqués, les champions de France en titre se voient privés du break par Green, auteur d'une belle sortie devant David avant la pause (40), puis de trois parades au retour des vestiaires sur des tentatives de Bamba (48), David (55) et Yılmaz (58Green, déjà mûrLes entrées successives de Nordin, Aouchiche, du jeune Saban (19 ans) ou de Krasso n'y changent rien : malgré une tentative de Camara facilement captée par le Croate (61), une pression constante ou une simulation vaine de Khazri (80), les Verts peinent à faire planer la menace sur la cage de Grbić dans le jeu. La plus belle opportunité du second acte est d'ailleurs pendant longtemps à mettre au crédit de David, trahi par ses appuis alors qu'il avait une balle de break (80). Lourd de conséquences : plutôt épargné pour sa première en Ligue 1, Grbić finit par céder sur un corner smashé de la tête au second poteau par Sow. N'en déplaise aux hommes de Gourvennec, persuadés que le corner de Nordin avait temporairement quitté l'aire de jeu... Et frustrés, surtout, de voir Green prendre le meilleur au sol sur Burak, tout proche du doublé (88). Le premier succès en championnat des Dogues, toujours incapables de garder leur cage inviolée, attendra donc. Celui des Stéphanois, auteurs de trois nuls en autant de journées, aussi. Mais les doutes, au vu de la physionomie du match, sont bel et bien lillois ce soir.