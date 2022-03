Reims accroche Lyon qui s'éloigne des places européennes

Reims (3-4-3) : Rajković - Busi, Faes, Abdelhamid - Foket (Flips, 90e+1), Muntesi (Lopy, 45e), Matusiwa, Konan - Kebbal (Locko, 60e), Hornby (Doumbia, 76e), Berisha (Doumbia, 60e). Entraîneur : Óscar García.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique - Caqueret, Aouar - Kadewere (Barcola, 82e), Paquetá, Toko Ekambi - Dembélé (Reine-Adélaïde, 76e). Entraîneur : Peter Bosz.

Un match nul qui porte bien son nom.Ceux qui ont préféré regarder la fin du Grand Prix de Formule 1 avant de zapper sur cette rencontre entre Reims et Lyon ont bien fait puisqu'ils n'ont pas manqué grand-chose, les deux équipes se quittant sur un 0-0 des familles à Auguste-Delaune.Les Lyonnais débarquaient pourtant dans la Marne pour tenter de relever la tête en championnat après la gifle reçue la semaine passée par Rennes (2-4). Il n’en fut rien. Pire, les Gones ont affiché un visage bien trop pâle pour tenter de venir à bout des Rémois. Trop frileuses et bien trop peu inspirées, l’ensemble des deux formations nous ont offert un triste spectacle durant toute la première mi-temps, seulement ponctuée par l’expulsion de Peter Bosz du banc lyonnais (29). Seuls Paquetá (9) et Aouar (12) auraient pu faire lever quelques personnes de leurs chaises, à condition de régler la mire. Les Lyonnais rentrent donc aux vestiaires avec le contrôle assez net du ballon (74% de possession pour l’OL à la pause), mais pas grand-chose d’autres à se mettre sous la dent.Durant le second acte, les Gones semblent désireux de mettre davantage de rythme. Moussa Dembélé reprend deux centres (48et 50), mais ne parvient pas à cadrer le premier quand sa deuxième frappe vient mourir sur le poteau d’un but presque grand ouvert. Le gros frisson pour lancer enfin le match ? Pas vraiment et les Lyonnais retombent dans leur travers et concèdent des situations dangereuses aux locaux. Heureusement pour eux, Lukeba intervient devant Hornby dans la surface (64) avant que Rajković ne s’offre l’arrêt décisif du match face à Aouar (90+1) pour éviter à Reims de perdre le point du match nul. Un résultat qui éloigne un peu plus les Gones du podium avant que Marseille ne reçoive Nice, qui comptent tous les deux huit points de plus que les Rhodaniens.