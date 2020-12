Raymond, la science exacte ?

Pour redresser le FC Nantes, Waldemar Kita a décidé d'introniser Raymond Domenech sur le banc. Une décennie après sa dernière expérience, un quart de siècle après son dernier match en Ligue 1. À point de se demander qui va redresser qui, et surtout si l'ancien sélectionneur est un fiasco annoncé ou une idée de génie.

Domenech, reprise d'activité à 69 ans

Qui est le vrai Raymond Domenech ?

Par Nicolas Jucha

De Christian Gourcuff à Raymond Domenech. À première vue, Waldemar Kita a tenté une provocation douteuse. Au pire, il se fait hara-kiri en bonne et due forme. Car dans uned'entraîneurs, le consultant de la chaîne L'Équipe coche sur le papier toutes les cases qui devraient le reverser en liste noire : philosophie de jeu éloignée des principes qui ont fait les plus belles heures du FC Nantes, dix années complètes loin des bancs professionnels, et une dernière expérience dans l'élite française il y a plus d'un quart de siècle.À l'époque, le championnat s'appelait la Première Division, l'arrêt Bosman n'était pas en vigueur, la France n'avait gagné aucune Coupe du monde, et François Mitterrand était président de la République française. Depuis, les Bleus ont subi une frappe sous la barre d'Emil Kostadinov, remporté deux Coupes du monde - et accessoirement un Euro de plus - et cinq présidents différents ont occupé l'Élysée. Deux ne sont plus de ce monde, comme la promo 2010 des Bleus, enterrée par Raymond Domenech lui-même...Le métier d'entraîneur de club est chronophage, multitâches, si ce n'est politique - coucou Thomas Tuchel -, ce qui ne manquera pas d'interroger sur les capacités de Domenech à replonger à 69 ans, tout en préservant sa santé physique et mentale. Surtout qu'entre 2010 et 2021, la France du football et ses acteurs ont autant évolué que la société française elle-même. Le mari d'Estelle Denis doit non seulement combler un déficit de crédibilité - hérité de ses deux dernières années en poste comme sélectionneur -, mais aussi prouver que contrairement à 2010, il peut dialoguer avec son vestiaire. Dans tout cela, on pourra se demander si Waldemar Kita ambitionne autre chose qu'un simple pied de nez envers les supporters et les médias. Voire un simple doigt d'honneur avant de laisser le FC Nantes partir à la dérive.À y regarder de plus près, l'idée d'un fiasco annoncé est tangible, mais le pari du président nantais n'est pas dénué d'intérêt. Sur le plan médiatique, le dirigeant s'offre un personnage qui va pouvoir capter - autant de temps qu'il restera en poste - une partie de l'attention médiatique. Si Domenech se plante dans les six mois, Kita aura au pire faire un choix farfelu, au mieux il aura eu le courage de relancer un finaliste de Coupe du monde. Même si certains observateurs sur les réseaux sociaux prétendront que Domenech n'était qu'un adjoint de Zinédine Zidane en 2006.La grande question - que peu de gens se posent alors qu'elle est essentielle - reste de connaître le niveau actuel de compétences de Domenech comme technicien. Mis de côté l'image atypique du bonhomme, on peut penser que l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais sera bien plus efficace que sa caricature ne l'était durant ses dernières années à la tête des Bleus. À l'époque, il avait été « mangé » par la dimension médiatique de la fonction, s'était enfermé dans un personnage de provocateur qu'il ne pouvait assumer aussi bien que José Mourinho, et n'était plus vraiment un entraîneur de football.Sauf à penser que Raymond Domenech n'a rien appris que Knysna, et surtout qu'il n'a pas réfléchi, depuis 10 ans, au raison de son absence de rebond sportif, on peut anticiper que le Domenech de 2021 sera bien différent de celui de 2010 : assagi, désireux de prouver qu'il vaut mieux que l'image qu'il s'est construite il y a une décennie, et probablement soucieux de quitter le monde du football avec plus de dignité qu'il n'avait quitté l'Afrique du Sud. À moins que tout cela ne soit du fantasme, qu'il continue de jouer avec les journalistes plutôt que de réfléchir à son animation offensive, qu'il redemande sa compagne en mariage au lieu de débriefer un match... Raymond Domenech avait su faire - par provocation - de ses conférences de presse des événements à part entière. Celle de son intronisation en sera un, car elle donnera le ton de son dernier challenge.