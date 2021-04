Quiz : Pep Guardiola et la France

Deux matchs internationaux avec l'Espagne et deux matchs de Coupe d'Europe avec le Barça en tant que joueur, quelques coéquipiers, quelques joueurs dirigés, mais aussi de jolis bourreaux, Pep Guardiola a un rapport assez distant avec la France. Raison de plus pour se creuser les méninges à l'heure où son Manchester City s'apprête à affronter le PSG.

PSG Manchester City Ligue des champions - 21h Diffusion sur

Par Mathieu Rollinger

Vous avez percé le secret de Pep Guardiola depuis bien longtemps. Oui, vous êtes Maxwel Cornet.Vous êtes passé à un Cyrille Pouget de l'exploit. Pep est flingué !Vous connaissez vos années 1990-2000 sur le bout des doigts, alors les effectifs du PSG et des Bleus, c'était du petit lait.Vous êtes supporter de l'OM et ça aurait été un poil plus simple de passer la moyenne si vos gars avaient daigné mettre rien qu'un petit but lors du double 3-0 contre City à l'automne dernier.Votre grosse période foot se résume à 2010-2016. Et c'est bien dommage, puisque c'est pile la période où Pep et la France ont pris soin de s'éviter cordialement.Quel malentendu ! Vous pensiez depuis le début qu'on parlait de l'autre Pep, Genesio. Et forcément, taper tout l'effectif du Racing Besançon n'aura servi à rien.