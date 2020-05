Quatre joueurs de Séville épinglés pour une réunion à plus de dix personnes

96

⚽️?Los jugadores del #SevillaFC Banega, Ocampos, Mudo Vázquez y De Jong se exponen a una fuerte sanción por saltarse las normas del Estado de Alarma | Se reúnen más de 10 en una casa y encima se hacen fotos y las publican en RRSS ? vía @marca https://t.co/tLpuMBnP4d pic.twitter.com/bTWk6xzHYM — Pepe Elías (@Pepelias17_) May 24, 2020

Les dangers d'Instagram.Alors que les entraînements des clubs de Liga ont pu recommencer et que l'annonce de la reprise du championnat vient d'être faite, les règles d'hygiène et de distanciation sociale sont plus que jamais en vigueur de l'autre côté des Pyrénées. Un détail que la compagne d'Éver Banega avait peut-être effacé de sa mémoire lorsqu'elle a posté sur Instagram, samedi, des clichés en compagnie notamment de son mari ainsi que de ses coéquipiers Lucas Ocampos, Franco Vázquez et Luuk de Jong.Une sympathique réunion dépassant la fameuse limite des dix personnes et qui place les quatre joueurs du FC Séville en position inconfortable : selon Marca, ils s'exposent à une lourde sanction de la part de leur club et des autorités.Les photos ont rapidement été supprimées, mais c'était trop tard : Internet n'oublie jamais.