PSG-Real-Mbappé : le bon, la brute et le fuyant

Entre le PSG, qui veut à tout prix conserver l’un des symboles de son projet, le Real Madrid, qui rêve de son gros coup sur le mercato et qui ne jure que par lui, et Kylian Mbappé, qui ne demande qu’à répondre à l’appel des sirènes, est en train de se former le triangle amoureux le plus torride de cette fin de mercato. Il y aura forcément un perdant. Mais qui ?

Personne n'est au-dessus de l'institution, vraiment ?

L'art de l'usure

Mbappé, gagnant à tous le coups

Par Alexandre Aflalo

Il y a des histoires d’amour qui sont destinées à s’écrire, tôt ou tard. Et qu’importe si elles prennent un peu de temps. Celle entre le Real Madrid et Kylian Mbappé rentre dans cette case-là. Le mariage entre le Real, l’un des plus grands clubs de l’histoire du football habitué à réunir les meilleurs joueurs de la planète sous son beau maillot blanc, et le jeune prodige français, qui fait justement partie de cette catégorie et a passé son enfance dans une chambre tapissée de posters de Cristiano Ronaldo époque madrilène en rêvant un jour de l’y succéder, semble avoir toujours été destinée à se produire. Les alliances sont prêtes, ne reste plus qu’à se dire oui et à les enfiler. Mardi dans la soirée, plusieurs médias confirmaient, ce qui a été affirmé par Leonardo depuis , que le Real avait transmis une première offre autour de 160 millions d’euros au PSG pour avancer la date des noces. Problème : Kylian Mbappé est actuellement engagé dans une relation, et la rupture ne sera pas simple.L’histoire du transfert qui va très certainement se régler – soit cette saison, soit la saison prochaine – entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Kylian Mbappé est celle d’une bataille d’égos, entre trois mastodontes du football mondial qui veulent tous ressortir de cet épisode sans avoir été trop amochés. En 2017, Paris a réalisé un véritable coup de force en parvenant à arracher son prodige à Monaco, alors que le Real lui faisait les yeux doux. Un coup de force, parce que c’était dans un mercato qui l'avait déjà vu signer Neymar, qu’il s’agissait déjà de l’un des plus grands talents du football mondial, que le PSG avait déjà dû convaincre Mbappé corps et âme de préférer son projet à celui du Real, et aussi parce qu’il y a mis un prix conséquent (180 millions d’euros, dont 35 de bonus). Depuis, le prodige de Bondy est devenu le porte-étendard du projet parisien, bien plus qu’un Neymar dont les blessures ont éclipsé la brillance : lui, le Français, le numéro 7 du PSG, triple meilleur buteur et double meilleur joueur de Ligue 1 en titre, n’est pas seulement un joueur du PSG, il est Paris.Or, demandez à Marquinhos, Verratti, ou Neymar : être un joueur important au PSG est une chose, mais quitter Paris en ayant ce statut en est une autre. Depuis plusieurs années, les dirigeants qataris se sont fait une spécialité de retenir leurs joueurs majeurs même lorsque tout indiquait qu’ils allaient se tailler. Paradoxalement, on dirait qu’ils ont trouvé avec Mbappé un adversaire enfin à leur taille. Depuis des mois, le board parisien multiplie les appels du pied et offres à l’attention du jeune bondynois et de son clan, lesquelles ont jusqu’ici toujours été balayées d’un revers de main. Derrière tout ça, sinon une stratégie, une confirmation : celle que, malgré le fait que Leonardo a réaffirmé ce mercredi en interview que Mbappé est «» , le Français est bel et bien en position de force face au PSG.Contrairement à Verratti ou à Neymar, dont les velléités de départ sont intervenues alors qu’il leur restait plusieurs années de contrat, Paris a cette fois-ci le risque de perdre Kylian Mbappé, libre à la fin de la saison. Au-delà du petit coup que cela mettrait aux finances, ça mettrait également un bel uppercut à l’égo : laisser filer libre un tel joueur, ce n’est pas le signe d’une direction forte et d’un management efficace. Pour des Qataris qui ont montré à maintes reprises leur orgueil depuis leur arrivée à Paris, ce serait forcément difficile à accepter. En jouant la montre, le clan Mbappé met clairement, sciemment ou non, le PSG dans une position où il devra lui faire une offre impossible à refuser pour qu’il prolonge, et lève l’épée de Damoclès qu’il fait planer sur le club. Et encore. «précisait encore Leonardo ce mercredi.En face, le Real voit pour le moment se dérouler un scénario de rêve. Plongé dans une merde noire financièrement, fortement impacté au portefeuille par la crise sanitaire et à la réputation par l’épisode foireux de la Superleague, les Merengue et Florentino Pérez ont avec Mbappé une occasion rêvée de se racheter une image. Le Français a le profil idéal du Galactique, un joueur au rayonnement planétaire et au talent qui va avec. Autrement dit, l'international français constitue un transfert qu’il serait donc impensable de ne pas faire. «» , décrivait une source au média américainmardi. À tel point qu’il a articulé son mercato – avec le départ de Sergio Ramos et les ventes de Raphaël Varane et Martin Ødegaard – autour de cet objectif de pouvoir faire une offre au PSG. Mardi dans la soirée, c’était chose faite, à une semaine de la fin du mercato. Le Real et Florentino Pérez sont coutumiers du fait, dans des dossiers délicats comme celui-ci – les transferts de Bale et Modric en provenance de Tottenham par exemple s’étaient aussi bouclés en toute fin de mercato, et on se souvient du couac autour du transfert raté de De Gea. Et ça, Paris en est conscient. «estime Leonardo.Une stratégie qui a l’air d’avoir porté ses fruits : en proposant une grosse somme d’argent au PSG aussi tard dans le mercato, avec la menace d’un départ libre l’été prochain, le Real a ouvert une brèche dans la communication de Paris. Là où Nasser Al-Khelaïfi disait à qui voulait l’entendre lors de la présentation de Messi que Kylian Mbappé n’avait «» de ne pas prolonger, si tant est qu’il s’inquiétait vraiment de la compétitivité de l’équipe, le PSG semblerait aujourd'hui bête de refuser une telle somme d’argent pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat. Leonardo : «» Des conditions qui pourraient tout simplement se chiffrer à quelques dizaines de millions d’euros supplémentaires, étant donné, comme l’a expliqué Leonardo, que l’offre soumise par le Real mardi est considérée par le PSG comme «» et que Paris «» . Si une deuxième offre, autour des 200 millions d’euros ou même des 222 dépensés par le PSG pour Neymar en 2017, venait à arriver de Madrid avant le 31 août, il serait assez prudent de dire que Paris serait fou de la refuser, ou alors absolument et insupportablement sûr qu’il peut encore convaincre un Mbappé qui n’a jamais semblé aussi certain qu’il voulait partir, ni aussi proche de le faire. Et qui, dans tous les cas, sera gagnant : soit il devient la star du projet madrilène dès cet été, soit il reste encore un an à Paris avec Messi, Neymar et toute la clique dans une équipe archifavorite pour la Ligue des champions et peut encore prétendre à un départ l’été prochain. On a connu des punitions moins suaves. La dernière semaine du mercato s’annonce longue.