PSG-City, la guerre du Golfe 2.0

Pour la deuxième fois depuis leurs rachats respectifs, le PSG et Manchester City vont croiser le fer en Ligue des champions. Une demi-finale aux airs de derby du Golfe entre le Qatar d’un côté, et les Émirats arabes unis de l’autre. Le tout dans un contexte de timide détente entre les deux États, voisins, mais rivaux, après trois années de profonde crise diplomatique.

« Entre ces monarchies nées la même année, il y a toujours de la rivalité, qu’elle soit économique, culturelle, religieuse, commerciale ou sportive. »

Le « gegenpressing » qatari

« Manchester City pour les Émiratis, c’est un actif, tandis que le PSG, c’est une deuxième sélection nationale pour les Qataris, c’est un élément de fierté et de cohésion nationale pour un pays qui va fêter ses 50 ans, comme le PSG d’ailleurs. »

L'humiliation de la Coupe d'Asie 2019

Par Adrien Hémard

Tous propos recueillis par AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D’un côté, le Paris Saint-Germain, propriété depuis 2011 de Qatar Sport Investment (QSI), relié directement à l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. De l’autre, Manchester City, passé sous pavillon émirati en 2008 via le cheikh Mansour et l’Abu Dhabi United Group. Au milieu : une place en finale de Ligue des champions en jeu. Mais pas que. Car entre le PSG et City, c’est bien plus qu’un match de football qui se joue ce mercredi, entre deux clubs aux mains d’États du Golfe rivaux depuis leurs naissances en 1971, date à laquelle le Qatar a refusé d’intégrer la Fédération des Émirats arabes unis (EAU). Depuis, les deux pays se tirent la bourre, et parfois plus, ce qui fait de cette demi-finale de C1 un choc géopolitique. D’autant plus que la crise diplomatique entamée en 2017 touche à sa fin. Officiellement., pose l’historien du sport Paul Dietschy. Des tensions qui ont atteint leur paroxysme en 2017, quand la crise du Golfe a éclaté. Géopolitologue, Jean-Baptiste Guégan résume tout ça :Fermeture des frontières maritimes, terrestres et aériennes, rupture des relations diplomatiques, boycott : le Qatar est écarté par ses voisins, menés par l’Arabie saoudite et les EAU., situe Guégan.Trois ans et demi plus tard, le boycott a pris fin début janvier et les sanctions ont été levées., précise Guégan. Des treize revendications des Saoudiens et de leurs alliés, le Qatar n’a cédé sur aucune et sort donc par le haut de cette crise diplomatique. Reste à confirmer sur le plan sportif, terrain d’affrontement privilégié dans le Golfe que ce soit par l’organisation de compétitions comme les Grand Prix de F1, ou par les rachats de clubs. Ce qui nous amène au PSG-City de ce mercredi.Fleuron dude ces États, le sport n’est qu’une partie de cette vaste stratégie de séduction à l’internationale avec - entre autres - la diplomatie des musées, celle des universités ou encore des compagnies aériennes. Sauf que sur ces domaines, Abu Dhabi, son Louvre et les Émirats dominent. En sport, le Qatar a une petite longueur d’avance avec le Mondial 2022 et le PSG, une avance qu’il s’agit de garder. On parle là presque d’un enjeu de sécurité nationale aux yeux des Qataris, comme l’explique Jean-Baptiste Guégan :Le géopolitologue développe :(envahi par l’Irak en 1990, NDRL)Ce qui fait de Neymar et Mbappé des ambassadeurs de la paix, en quelque sorte.Voilà qui explique - en partie - les investissements du Qatar au PSG, dans le luxe ou les entreprises du CAC 40. Mais l’argent ne fait pas tout, et Jean-Baptiste Guégan tient à rétablir une vérité :Deux visions différentes, mais un même objectif : la C1. Et à ce jeu, le PSG a pour l’instant une longueur d’avance avec son statut de finaliste., pose Paul Dietschy.D’autant que si les deux clubs ne se sont affrontés qu’une fois en C1 (en quarts de finale de C1 en 2016, 2-2 puis 1-0 pour City), les Émiratis ont une revanche à prendre sur le Qatar. Et pour cause, cette rivalité footballistique ne s’exprime pas que par le PSG et Manchester City : elle s’exacerbe surtout lors des compétitions continentales des clubs locaux et encore plus autour des sélections nationales. En témoigne la Coupe d’Asie 2019, organisée aux Émirats. L’historien raconte :Guégan ajoute :Preuve de l’importance de ces confrontations : le taux de remplissage des stades pour ces rencontres. Paul Dietschy explique :Plus qu’entre le PSG et City, c’est donc entre sélections que la rivalité demeure. Comme toujours dans le foot finalement. Car en plongeant dans les précédents historiques, Paul Dietschy ne cite aucun club :Et l’historien de citer, pêle-mêle, le refus de l’Espagne d’affronter l’URSS à l’Euro 1960 à cause d’une histoire de prisonniers retenus, ou celui, catégorique, de l’URSS de jouer au Chili quelques années plus tard lors d’un barrage pour le Mondial 1974, ou encore du tristement célèbre Dinamo Zagreb - Étoile rouge de Belgrade de 1990, au début de la guerre de Yougoslavie. Des exemples ponctuels, mais dont se dégage une tendance certaine selon Paul Dietschy :D’autant plus grâce à la fin du boycott annoncé en janvier, assure Jean-Baptiste Guégan, qui conclut :