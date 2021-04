Pronostic Wolverhampton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham va chercher un résultat à Wolverhampton

Treizième de Premier League, Wolverhampton reçoit West Ham en clôture de la 30journée de Premier League. Depuis leur retour dans l’élite il y a 2 ans et demi, les Wolves avaient pris l’habitude de se mêler dans la course aux places européennes mais vivent cette saison un exercice plus difficile. En effet, la bande à Nuno Espirito Santo accuse 14 points de retard sur le 5e qui n’est autre que West Ham, et possède en revanche 9 points d’avance sur le premier relégable. Les Wolves ont besoin de quelques points supplémentaires pour assurer leur place mais ne devraient pas connaître de problèmes dans cette fin de saison. L’un des tournants de cet exercice pour Wolverhampton a certainement été la sévère blessure à la tête de Raul Jimenez. Le buteur mexicain était essentiel dans le jeu des Wolves. Son remplaçant Willian José n’a pas la même influence et se montre décevant depuis son arrivée de la Real Sociedad. Wolverhampton reste sur 4 journées sans la moindre victoire et s’était incliné face à Liverpool (1-0) avant la trêve.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham est la grosse surprise de la saison en Premier League. Lesde David Moyes occupent actuellement la 5place du classement avec seulement 2 points de retard sur Chelsea, qui a perdu samedi face à WBA. Lesont quelques regrets suite au match nul concédé face à Arsenal (3-3) lors de la dernière journée. En effet, les hommes de David Moyes ont pris rapidement les commandes de la rencontre pour mener de 3 buts à la demi-heure de jeu mais n’ont pas su contenir le retour des(score final 3-3). Ces deux points perdus sont préjudiciables dans la lutte pour la Ligue des Champions. Cohérent depuis le départ de cette saison, West Ham est une équipe difficile à manœuvrer, bien en place et capable de se projeter rapidement avec les Lingard, Antonio, Benrahma ou Bowen. De plus, lespeuvent compter sur un Soucek très inspiré et souvent décisif. Le milieu de terrain marque beaucoup pour un joueur qui évolue surtout dans un rôle défensif (9 buts), et il a d’ailleurs inscrit un triplé en sélection lors du dernier rassemblement. Costaud, West Ham semble en mesure de ramener au moins un point de Wolverhampton dans une rencontre plutôt fermée avec moins de 4 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !