Pronostic Wolverhampton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Wolverhampton - Crystal Palace : Les Wolves se défont des Eagles !

Ce week-end, place à la FA Cup en Angleterre avec notamment les Wolves de Wolverhampton qui reçoivent Crystal Palace vendredi. L'équipe de Nuno Espirito Santo sort de deux excellentes saisons en Premier League, avec pour point d'orgue une qualification en Europa League. Cette saison, les Wolves rencontrent plus de difficultés avec une 13e place au général. Les partenaires de Romain Saïss sont calés dans le ventre mou du championnat avec 11 points d'avance sur la relégation. La semaine passée, Wolverhampton pensait avoir fait le plus dur en menant de 2 buts à la pause à Brighton, mais a ensuite craqué en seconde période, ce qui a permis le retour des Seagulls (3-3). Cette saison, les Wolves ont déjà affronté Crystal Palace en Premier League et s'étaient imposés (2-0) face aux Eagles au Molineux Stadium sur des réalisations d'Aït-Nouri et de Podence.

En face, Crystal Palace a réalisé une excellente opération le week-end dernier face à la lanterne rouge, Sheffield United (2-0). Ce succès permet à Roy Hogdson de souffler, car le coach des Eagles était sur la sellette avant la rencontre, étant donné que le club n'avait pris qu'1 point sur les 3 journées précédentes. Palace possède désormais 11 points d'avance sur la zone de relégation et ne devrait pas être inquiété pour rester dans l'élite. Wolverhampton et Crystal Palace sont calés dans le ventre mou du classement et espèrent réaliser un bon parcours en coupe. Les Wolves, qui possèdent un effectif de qualité supérieure et qui évolueront à domicile, devraient pouvoir s'imposer lors de ce premier tour de FA Cup.