Pronostic West Bromwich Albion Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Bromwich tient tête à Southampton

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce West Bromwich Albion - Southampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, West Bromwich Albion est englué dans la zone de relégation depuis le début de cet exercice. Lesaccusent 8 points de retard sur la première formation non relégable, Newcastle. En difficulté ces dernières semaines, WBA a signé un petit exploit le week-end dernier en s’imposant à Chelsea (2-5). Les hommes de Sam Allardyce ont certes profité de l’expulsion rapide de Thiago Silva mais ils ont fait preuve d’un superbe état d’esprit pour inscrire 5 buts à une équipe qui n’en avait encaissé que 2 depuis l’arrivée de Thomas Tuchel (14 matchs). L’ailier brésilien Pereira s’est notamment mis en valeur en inscrivant un doublé et en offrant deux passes décisives. Boostés par cette victoire, lesveulent enchaîner face à Southampton.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Southampton a connu une très belle période au cœur de l’automne avec une très belle série de résultats. Par la suite, la machine s’est enrayée et lesont dangereusement glissé vers la zone de relégation. Le week-end dernier, Southampton s’est ressaisi en s’imposant face à Burnley (3-2). Ce succès crucial offre 10 points d’avance aux Saints à 7 journées de la fin. Dans cette dernière ligne droite, lesont un objectif prioritaire qui est la FA Cup où ils affronteront Leicester le semaine prochaine pour une place en finale. Revigoré par son succès à Chelsea, West Bromwich Albion semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à Southampton.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic West Bromwich Albion Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !