Pronostic Torino Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino s’accroche face à Sassuolo

Touché par la Covid lors des dernières semaines, le Torino n'a pas pu disputer deux matchs, face à Sassuolo et la Lazio. Les Turinois ont repris difficilement après leur période d'isolement en s'inclinant deux fois, sur le terrain de la lanterne rouge Crotone (4-2) et à domicile contre le leader, l'Inter (1-2). Cette deuxième prestation est nettement plus encourageante que celle contre le dernier de Serie A. Avec le retour de plusieurs titulaires, le club turinois a tenu tête aux hommes d'Antonio Conte pendant près de 85 minutes. Actuellement, les partenaires de Belotti se retrouvent dans la zone rouge avec deux points de retard sur Cagliari. La période Covid a stoppé l'élan du Torino qui s'était montré nettement plus consistant lors des dernières semaines. Revigoré par sa prestation du week-end face à l'Inter et pouvant désormais compter sur sa recrue hivernale Sanabria (auteur de 2 buts en 2 matchs), le Torino veut profiter de ce match en retard pour sortir de la zone de relégation.

De son côté, Sassuolo est calé dans le ventre mou du championnat. Huitième au classement, le club italien accuse 8 points de retard sur le dernier européen et possède 19 points d'avance sur le premier relégable. Le club entraîné par De Zerbi est l'un des plus spectaculaires du championnat italien avec 3,2 buts de moyenne par rencontre. Moins bien lors des dernières journées après un très bon début de saison, les partenaires de Maxime Lopez se sont tout de même imposés à domicile contre le Hellas Vérone le week-end dernier (3-2). En déplacement, Sassuolo n'est pas au mieux avec une seule victoire, face au dernier Crotone, lors des 6 derniers matchs à l'extérieur. Pour ce match en retard, le Torino devrait s'appuyer sur sa prestation du week-end dernier face à l'Inter pour accrocher au moins un nul contre une équipe de Sassuolo qui ne joue plus grand-chose sur cette fin de saison, dans une rencontre avec plus d'un but.