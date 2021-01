Pronostic Torino Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino mal-en-point face à la Fiorentina

En difficulté l'an passé, le Torino vit de nouveau un exercice compliqué. Les Turinois sont actuellement à la 17place, la première non relégable, mais comptent le même nombre de points que Cagliari. De plus, la lanterne rouge, Crotone, accuse seulement deux points de retard. Cette mauvaise passe du club turinois a poussé le club à se séparer de Marco Giampaolo pour le remplacer par Davide Nicola. La mission du nouveau technicien sera de maintenir le club en Serie A. Pour atteindre cet objectif, l'ancien coach du Genoa veut s'appuyer sur la dynamique actuelle. En effet, le Torino a montré des signes de progression depuis la mi-décembre avec un bilan d'une victoire, 5 nuls et une seule défaite lors des 7 dernières journées. Sur cette période, seul le Milan AC, leader de Serie A, s'est imposé face aux Piémontois. En revanche, le club turinois a raté quelques opportunités de se donner de l'air pour le maintien, en concédant des nuls face à Benevento (2-2) et contre La Spezia (0-0), alors que le promu a évolué en infériorité numérique quasiment toute la partie. Avec son attaquant Andrea Belotti (9 buts) qui en plus ne marque plus trop et pourrait retrouver rapidement son efficacité, la formation turinoise espère démarrer un cycle prospère sous les ordres de Nicola.En face, la Fiorentina est calée dans le ventre mou du championnat, avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Les Florentins se sont donnés de l'air en dominant la lanterne rouge, Crotone (2-1), le week-end dernier. Ce succès a permis au club toscan d'oublier l'humiliation subie au San Paolo face au Napoli (6-0) en milieu de semaine dernière. Les partenaires de Ribéry sont conscients qu'un succès face au Torino leur offrirait un petit matelas d'avance sur la zone de relégation. Bien plus solide ces dernières semaines, le Torino devrait confirmer ses progrès et accrocher au moins un nul face à la Fio'.