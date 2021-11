Pronostic Sochaux Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux – Nîmes : les Lionceaux domptent les Crocos

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sochaux Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une saison dernière intéressante, Sochaux avait fini juste derrière les équipes qualifiées pour les playoffs. Conscients de leurs possibilités, les Doubistes ont réalisé une très bonne entame de championnat avec une 2place au classement à un point du leader Toulouse. Très solide, la formation sochalienne ne s’est inclinée qu’à deux reprises depuis le départ de cet exercice face au Havre et contre Ajaccio, deux clubs qui font actuellement partie des barragistes d’accession. En revanche, les hommes d’Omar Daf ont connu un passage plus délicat lors des dernières journées avec deux nuls consécutifs face au promu Quevilly Rouen (1-1) et contre la lanterne rouge nancéenne (0-0). Sur 4 victoires et 2 nuls dans son stade Bonal, le FCSM va tout mettre en œuvre pour repartir de l’avant et conserver son fauteuil dans les 2 premières places qui offrent une montée directe en L1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Relégué de Ligue 1, le Nîmes Olympique a réalisé une bonne entame en L2 en restant invaincu lors des 6 premières journées. Depuis cette bonne passe, le club gardois souffre avec 6 défaites et 2 nuls lors des 8 dernières rencontres. Le NO a plongé en 17position et ne possède plus qu’un point d’avance sur le premier relégable, Amiens. Les Crocos restent sur trois défaites de rang face à Ajaccio (0-2), Guingamp (3-1) et Niort (1-2). En grande souffrance, le Nîmes Olympique a besoin de points rapidement pour ne pas se retrouver dans la zone de relégation. Sochaux, sur une excellente dynamique de 7 matchs sans la moindre défaite, devrait s’imposer face à des Nîmois qui n’arrivent plus à gagner un match.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecUn 1pari remboursé de 150€ avecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !