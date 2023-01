Pronostic Rayo Vallecano Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Chez le Rayo, la Real Sociedad enchaine une 9e victoire

Le bilan global du Rayo Vallecano est satisfaisant à l'approche de la mi-saison, avec une neuvième position au classement de Liga. Il aurait pu l'être un peu plus si le club de la banlieue madrilène n'avait pas manqué son retour aux affaires post-Coupe du Monde. Depuis la reprise, il n'a signé qu'une victoire en trois rencontres de championnat, le week-end dernier à Valladolid (0-1). Les deux autres sorties desse sont soldés par un nul à Girona (2-2) en clôture de l'année 2022 et une défaite à domicile devant le Betis (1-2), mettant un terme à une série d'invincibilité de six matches dans leur antre. De plus, le Rayo n'a pas su empêcher sa sortie de route en Coupe du Roi face au Sporting Gijon (2-0), pensionnaire de Liga2.chez⇒ ⇒⇐ ⇐La Real Sociedad est la seule équipe capable de suivre le rythme effréné qu'impriment le FC Barcelone et le Real Madrid, leader et 2. Le club basque complète le podium virtuel à seulement trois unités des Madrilènes. Alors que le Rayo a laissé échappé des points depuis la reprise, lui n'a en revanche rien laissé à ses adversaires. La Real court, ce samedi, après une neuvième victoire de rang toutes compétitions confondues. En Liga, elle reste sur des succès à Almeria (0-2) et sur son terrain contre son rival, l'Athletic Bilbao (3-1). Alexander Sorloth, buteur lors des quatre derniers rendez-vous de championnat, et ses coéquipiers ont également fière allure en Coupe du Roi. Tombeurs de Majorque (1-0) mardi, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Sur la pelouse de Rayo, la Real Sociedad peut assumer son statut et enchaîner une nouvelle victoire pour préparer au mieux le choc du week-end prochain contre le Real Madrid.