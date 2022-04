Pronostic PSV Eindhoven Leicester : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa Conférence

Un match retour animé entre le PSV et Leicester

Le PSV est allé chercher un excellent résultat lors du match aller en Angleterre face à Leicester (0-0). Les Bataves ont plutôt très bien contenu la pression des Foxes et comptent désormais sur le soutien de leur public pour passer ce tour. Pour arriver à ce stade de la compétition, le club néerlandais avait été rebasculé d'Europa League où il avait terminé troisième derrière Monaco et la Real Sociedad. Passé par un barrage, le PSV s'était défait du Maccabi Tel Aviv (2-1) avant de dompter Copenhague lors du match retour (0-4) après avoir disputé un match aller spectaculaire (4-4). Finalement, les partenaires de Mario Götze ont réussi une bonne opération lors du match aller à Leicester (0-0). En Eredivisie, le club d'Eindhoven est toujours dans le coup pour le titre car il ne compte que 4 points de retard sur l'Ajax. Le PSV est sur une bonne dynamique puisqu'il vient d'aligner 15 rencontres sans la moindre défaite. Le week-end dernier, les hommes de Roger Schmidt ont dominé Waalwijk (2-0) avec un très bon Boscagli. La formation d'Eindhoven est prête à recevoir Leicester malgré les récentes rumeurs qui entourent leur coach Schmidt, qui aurait donné son accord pour rejoindre le Benfica la saison prochaine.

Leicester va donc devoir aller chercher sa qualification à l'extérieur. Lors du tour précédent, les Foxes étaient passés tout près de la correctionnelle face à Rennes (3-2) notamment au retour au Roazhon Park où Schmeichel avait brillé dans les cages. Cette fois, les hommes de Brendan Rodgers n'ont pas réussi à faire la différence au King Power Stadium et se déplacent à Eindhoven pour y affronter une équipe du PSV remontée. En Premier League, les partenaires de Wesley Fofana sont calés en milieu de tableau et ne jouent plus grand-chose. La Conference League est devenue une priorité de la saison pour les Foxes. Lors du succès obtenu face à Crystal Palace (2-1) le week-end dernier, Rodgers avait mis plusieurs de ses cadres sur le banc à l'image des Fofana, Barnes, Albrighton ou Castagne qui pourraient tous débuter ce jeudi. Pour cette affiche en un PSV qui a marqué sur chacun de ses 19 derniers matchs à domicile et une équipe de Leicester qui devra marquer pour se qualifier, on pourrait voir un match plus ouvert que lors de l'aller avec des buts de chaque côté. Côté PSV, Zahavi et Gakpo, auteurs de 14 buts toutes compétitions confondues chacun cette saison, pourraient faire trembler les filets.