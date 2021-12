Pronostic PSG Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Après le quasi carton plein sur le dernier match des Bleus, et le Lille-Salzbourg et le Manchester City - PSG de la dernière journée de C1 !

Le PSG doit se relancer

Le Club Bruges vit une période compliquée

Un PSG quasiment au complet

Les compos probables pour PSG - Club Bruges :

Paris assure l’essentiel face à Bruges

Champion d'automne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est pourtant loin de se montrer convaincant. En effet, le club de la capitale fait le taf mais est loin de réussir des performances de premier plan. Le constat est le même en Ligue des Champions, où le club parisien a perdu des points en déplacement à Bruges (1-1), Leipzig (2-2) et lors de la dernière journée face à Manchester City (2-1). En revanche à domicile, le PSG a battu le club allemand (3-2) et le club anglais (2-0). En Ligue 1, les hommes de Pochettino profitent de leur effectif supérieur pour dominer le championnat avec 11 points d’avance sur leur premier poursuivant, Rennes. La semaine passée, les Parisiens se sont tout d’abord imposés à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint Etienne (3-1) avant de concéder le nul à domicile face à Nice (0-0). Samedi, lors de la 17journée de Ligue 1, les Parisiens avaient un déplacement compliqué sur la pelouse de Bollaert face à Lens. Malmenés comme ce fut souvent le cas cette saison, les Parisiens ont tout de même accroché le point du nul en fin de rencontre grâce à Gini Wijnaldum (1-1).Sur cette dernière journée, le Club Bruges joue sa qualif’ pour les 16de finale de l’Europa League. Les protégés de Philippe Clement doivent obtenir un meilleur résultat que le RB Leipzig qui recevra dans le même temps Manchester City. En effet, Belges et Allemands comptent le même nombre de points mais la différence de but dans leurs duels est favorable au club de Leipzig qui s’est facilement imposé en Belgique il y a 15 jours (0-5) après avoir perdu en Allemagne (1-2). Lors du match aller, le Club Bruges avait posé de nombreux problèmes au PSG pour la 1du trio Messi-Mbappé-Neymar, mais les Belges sont dans une moins bonne dynamique désormais. En championnat, les partenaires de Simon Mignolet ont perdu des points importants en novembre et ils sont désormais à 4 longueurs de l’Union Sainte Gilloise, grande surprise de ce début de saison en Belgique.De retour de blessure, Wijnaldum a donc fait une entrée décisive samedi face à Lens pour offrir un point précieux à son équipe. Lors de cette rencontre, Pochettino a profité de la présence de Verratti pour revoir son système de jeu, preuve de l’importance de l’international italien au sein du club de la capitale. Le portier parisien Keylor Navas s’était lui signalé avec une erreur face aux attaquants lensois, et il devrait logiquement laisser sa place à Donnarumma ce soir. Préservé dans le Nord de la France, Kylian Mbappé devrait retrouver le XI titulaire pour ce déplacement en Ligue des Champions, et cela d’autant plus que Neymar est blessé. Sergio Ramos devrait lui retrouver le groupe et le PSG sera donc quasiment au complet.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos (ou Kimpembe), Mendes - Verratti, Pereira, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Di Maria.: Mignolet - Mechele, Nsoki, Hendry - Mata, Balanta, Vanaken, Ricca - De Ketelaere, Dost, Lang.Assuré d’une place en 8de finale de la C1, Paris veut finir sur une bonne note dans son groupe. Un match de Ligue des Champions, au Parc, ne se galvaude pas quand on est une grande équipe avec un tel effectif. D'autant plus après 2 matchs nuls décevants en L1. Vainqueur de ses 9 premiers matchs joués au Parc des Princes cette saison, avant de concéder le nul mercredi face à Nice, le PSG devrait être en mesure de finir sur une bonne note face au Club Bruges, qui n'est pas dans sa meilleure période actuellement (1 victoire, 3 défaites et 1 nul toutes compétitions confondues en novembre). A noter que Paris a encaissé au moins 1 but sur 7 de ses 8 derniers matchs, et que Mbappé, auteur de 8 buts en novembre, a sans doute hâte d'ouvrir son compteur de décembre.Retrouvez le Pronostic PSG Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !