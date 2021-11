Pronostic Finlande France : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Après sa masterclass de samedi, la France finit ses éliminatoires par un match en Finlande. Pour parier, Unibet vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec le code SOFOOT ! De quoi parier sans trop de pression ce mardi !

Nos paris sur Finlande - France

La Finlande joue une nouvelle qualif

Des Bleus trop pâles face à la Bosnie

Du changement chez les Bleus

Les compo probables :

La France reste sérieuse en Finlande

En effet, les Finlandais sont actuellement en position favorable pour finir barragistes, mais ils doivent soit compter sur un faux-pas de l’Ukraine en Bosnie, soit sur une performance face aux champions du Monde français. En effet, les partenaires de Pukki ne peuvent plus rejoindre les Tricolores, mais ils ne possèdent que 2 unités d’avance sur la sélection ukrainienne, qui se déplace chez des Bosniens déjà éliminés. La Finlande a réussi une très belle opération samedi en s’imposant à l’extérieur chez une Bosnie privée de Dzeko (1-3) pour prendre la 2place de cette poule. Les Finlandais ont pourtant manqué un penalty par Pukki et ont vu Raitala être logiquement expulsé pour un attentat sur Kolasinac. Malgré son infériorité numérique, la sélection finlandaise a creusé l’écart en seconde mi-temps. Cette performance confirme les récents progrès de cette sélection qui s’était déjà qualifiée pour le dernier championnat d’Europe (éliminée en phase de poules.En surclassant le Kazakhstan (8-0) samedi dernier, la France a décroché son ticket pour la Coupe du Monde. Les Bleus défendront donc leur titre au Qatar en 2022. Largement supérieurs aux modestes kazakhes, les Français s’en sont donné à cœur joie avec un Mbappé en feu, auteur d’un quadruplé et d’une passe décisive. Alors que les Bleus ne s'étaient imposés que 2-0 lors du match aller joué au Kazakhstan, cette prestation confirme les performances entrevues lors du Final 4 de la Ligue des Nations que l'Equipe de France avait remportée en battant successivement la Belgique et l'Espagne sur le même score (2-1). Au rayon des satisfactions de ces éliminatoires, on peut noter aussi leur avant-dernier match remporté face aux Finlandais au Stade de France (2-0). Didier Deschamps peut aussi se réjouir de son nouveau système en 3-5-2 avec une prestation excellente samedi de ses joueurs de côté, Théo Hernandez et Kingsley Coman. Préféré à son coéquipier du Bayern Pavard sur le côté droit, Coman semble être une solution crédible à ce poste, en tout cas face à des adversaires modestes.Pour ce rassemblement, les Bleus sont privés des Pogba, Varane, Kimpembe ou Maignan. En revanche, les Diaby ou Tchouameni, qui ont récemment découvert la sélection, ont de nouveau eu du temps de jeu face au Kazakhstan. Assurée de participer au Mondial, la France devrait apporter quelques modifications dans son XI avec les incorporations des Guendouzi, Digne ou Zouma. Du côté de la Finlande, les joueurs majeurs sont évidemment le duo d’attaque composé par le buteur de Norwich Teemo Pukki et Pohjanpalo qui évolue à Rizespor. Cependant, ce dernier n'a pas joué face à la Bosnie et c'est le jeune Forss qui a joué et marqué. En plus de Raitala (suspendu après son rouge reçu samedi), la Finlande sera privée notamment de ses cadres Sparv et Lam pour cette rencontre: Hradecky - Granlud, Toivio, Ivanov, Uronen - Kamara, Lod, Schüller, Nissila - Pukki, Pohjanpalo (ou Forss).: Lloris – Koundé, Zouma (ou Upamecano), Lenglet – Coman, Tchouaméni, Guendouzi, Digne – Griezmann – Mbappé (ou Diaby), Ben Yedder.Sur une série de 4 belles victoires consécutives (Finlande, Belgique, Espagne et Kazakhstan), la France a remis le mode rouleau compresseur après un Euro globalement très décevant. Evidemment, il y aura des changements ce mardi pour que tout le monde joue mais les places sont chères et les matchs peu nombreux pour se distinguer d'ici le Mondial. Il faudra donc être sérieux pour les habituels remplaçants, qui devraient être tout de même logiquement entourés de quelques titulaires ce mardi en Finlande. Auteur d'un quadruplé, Mbappé est pressenti pour encore démarrer aux côtés de Ben Yedder. Le natif de Bondy est en feu.