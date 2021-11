Pronostic Lille Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Après le carton plein sur le dernier match des Bleus, retrouvez notre pronostic sur Lille - Salzbourg avec 10€ à récupérer sans sortir d'argent chez ZEbet

Notre pronostic pour Lille - Salzbourg

Lille, mieux en C1 qu'en L1

Salzbourg a un petit coup de mou

Des absences et des retours à Lille

Les compo probables :

Lille, l’Europe pour énergisant face à Salzbourg

Champion de France en titre, Lille participe donc à la Ligue des champions où le club nordiste a connu une entame compliquée. En effet, après avoir concédé le point du nul à domicile face à Wolfsbourg (0-0), le LOSC s’est incliné en Autriche sur deux penaltys de la pépite allemande du RB Salzbourg, Adeyemi. Les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont refaits une santé lors de la double confrontation face au FC Séville. Après avoir signé un nul à Pierre Mauroy (0-0), Lille est allé glaner un succès de prestige en Andalousie (1-2) grâce à des réalisations de ses Jonathan Ikoné et David. Le buteur canadien a ainsi inscrit su ce match son 1er but en Ligue des Champions qui permet à Lille d’occuper la 2place du groupe avec 2 points de retard sur son adversaire du jour, Salzbourg. En Ligue 1 en revanche, Lille fait du surplace avec une décevante 12place au compteur, et deux matchs nuls sur les deux dernières journées (Monaco et Angers).En face Salzbourg est réputé pour fournir des joueurs à fort potentiel. Ces dernières saisons, les Haaland, Szobozlai, Daka ou encore Hwang Hee-Chan ont lancé leur carrière dans le club autrichien. Equipe coutumière des compétitions européennes ces dernières saisons, Salzbourg doit se reconstruire chaque été du fait des nombreux départs. Le dernier en date n’est autre que celui de Jesse Marsch, le coach américain parti rejoindre Leipzig. Bien parti dans ce groupe, Salzbourg est allé chercher un point à Séville (1-1) dans une rencontre marquée par deux penaltys manqués par les attaquants autrichiens. Ensuite, l’équipe autrichienne s’est imposée à domicile face à Lille (2-1) et contre Wolfsbourg (3-1). En revanche, la belle dynamique s’est arrêtée lors du retour face aux Allemands (1-2). Au niveau national, Salzbourg se balade et compte déjà 15 points d’avance sur son premier poursuivant, le Sturm Graz. Mais là aussi, les derniers résultats sont moins bons. Sur ses 3 derniers matchs, le RBS a signé 2 nuls pour 1 petite victoire.Lille est toujours privé de son défenseur central Botman (blessé), mais aussi de ses autres titulaires André et Ikoné (suspendus) sur ce match. En revanche, Renato Sanches et Bamba pourraient faire leur retour. L’attaquant vedette du LOSC, Jonathan David, est impressionnant en Ligue 1 où il vient de signer un doublé face à Monaco (2-2), qui porte son total à 10 buts en 14 journées. Du côté de Salzbourg, il faudra surtout surveiller la pépite allemande Adeyemi (15 buts dont 3 en C1).: Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Weah, Renato Sanches (ou Onana), Xeka, Bamba (ou Yazici) - David, Yilmaz.: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Sucic, Camara, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor.de sa poule, Lille ferait un grand pas vers la qualification en 1/8en signant une 2victoire consécutive dans cette phase de groupe. Globalement, le LOSC élève son niveau en Ligue des Champions cette saison, et il aurait même pu avoir plus de points après 4 journées. On a vu aussi des Lillois très performants récemment face au PSG au Parc, malgré la défaite. Dans un stade plein, et sur la lancée de son succès face à Séville, le LOSC pourrait s'imposer dans cette rencontre primordiale.Retrouvez le Pronostic Lille Salzbourg encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !