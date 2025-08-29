Revivez le tirage au sort express de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence

Celui de la Ligue des champions digéré, vous reprendrez bien un peu de tirage ? Voici ce que le gros bouton a réservé aux clubs engagés dans la phase principale de Ligue Europa 2025-2026. Avec forcément une attention particulière pour les frenchies Lille, Lyon et Nice.

14h00 : C’était chaotique, la faute à l’IA qui va plus vite que mes dix doigts, mais je pense que vous avez là l’essentiel. Vivement le mois de septembre pour que ces tableaux prennent vie ! Merci à vous et à bientôt !

13h47 : Je vous épargne les clubs inconnus au bataillon, mais voilà ce qui attendra le Racing Club de Strasbourg en C4 : Crystal Palace, Jagiellonia et Breidablik à la Meinau, et les déplacements au Slovan Bratislava, à Aberdeen et à Häcken. À vos atlas.

13h41 : En attendant de connaître le sort des Cigognes, voilà le programme pour les Dogues, les Gones et les Aiglons.

13h38 : Oh Eden Hazard se présente sur scène ! Voilà qui fait plaisir, même si à sa place je le vivrais mal.

13h36 : Gros travail en régie : on a changé les spots pour passer du rouge au vert. Vous savez ce que ça veut dire ? Que c’est l’heure de la Ligue Conférence ! Toute l’Alsace vibre.

13h34 : Vous en pensez quoi les amis ? En vrai, Nice, j’y crois pas, mais pour Lyon et Lille, y a deux belles affiches à venir, mais surtout de la place pour voir plus loin.

13h30 : Dire qu’il y a des gens qui ont pris des avions pour aller jusqu’à Monaco voir un numéro de magie et un sexa appuyer sur un bouton. C’est un concept.

13h27 : Ils s’emmerdent même plus à faire défiler les équipes une part une. Je suis complètement largué mais voilà ce qu’il faut noter. Lyon, en plus du Betis et de Salzbourg, hérite du PAOK, Tel-Aviv, Bâle, Young Boys, Go Ahead Eagles et Utrecht. Nice a donc la Roma, Porto, Braga, Fenerbahçe (sans José Mourinho), Fribourg, Ludogorets, Go Ahead Eagles et le Celta.

13h25 : On souffle. Chapeau 2, maintenant.

13h24 : Lyon sait désormais qu’il jouera le Betis (à l’extérieur) et Salzbourg (à domicile)… Alors qu’Aston Villa a déjà son ticket pour les huitièmes.

13h23 : Où les Dogues out ? Lille chope le Dinamo Zagreb, la Roma, le PAOK, l’Etoile rouge, Fribourg, Berne, Brann et le Celta !

13h22 : Tout va très vite et Feyenoord hérite d’Aston Villa, entre autres.

13h21 : Après la Roma, Nice chope maintenant le FC Porto. Ça fait donc déjà zéro points pour les Aiglons.

13h19 : Premiers noms, premières sensations. Un coup de buzzer et la Roma attrape Lille et Nice, mais aussi les Rangers, Plzen, Celtic, Midjtylland, Stuttgart et le Panathinaikos !

13h15 : Allez trêve d’enfumage, bye bye les boules : place au tirage automatique.

13h14 : Attention, spectacle de magie !!! Y a un Eric Antoine chauve qui fait disparaître les boules… Même Clément Grenier se fout de lui. En tout cas, il fait plus illusion que Nice en barrage de Ligue des champions.

13h12 : En tout cas, il passe toujours aussi bien à l’écran Lambert Wilson.

13h08 : On va encore se brosser longtemps sur Chelsea, première équipe à remporter les trois compétitions européennes ? Parce que sinon, on va remettre la C2 et l’Intertoto sur le tapis.

13h04 : C’est parti à Monaco, avec l’entrée en scène de Jürgen Klinsmann. Est-ce que ce nom parle à la génération Z ?

12h57 : Alors, ils sont où nous clubs français ? Le LOSC trône dans le chapeau 1, fièrement, alors que Lyon a trouvé un spot dans le chapeau 2 et Nice dans le pot 3.

The pots for the league phase 🔢#UELdraw pic.twitter.com/a39i8Rvtrc — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2025

12h45 : Salut la compagnie, ça roule ? On se retrouve à l’heure du sandwich au thon-crudités pour en connaître un peu plus sur les menus de nos futurs jeudis soirs. Évidemment, on aura les yeux braqués sur les noms de nos trois représentants français – j’ai nommé le LOSC, l’OL et l’OGC Nice – mais il y a aussi du beau monde sur la ligne de départ de la cadette des coupes d’Europe.

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa