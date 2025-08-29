S’abonner au mag
  • C3
  • Tirage

Revivez le tirage au sort express de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence

Par Mathieu Rollinger
3 minutes

Celui de la Ligue des champions digéré, vous reprendrez bien un peu de tirage ? Voici ce que le gros bouton a réservé aux clubs engagés dans la phase principale de Ligue Europa 2025-2026. Avec forcément une attention particulière pour les frenchies Lille, Lyon et Nice.

Revivez le tirage au sort express de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence

14h00 : C’était chaotique, la faute à l’IA qui va plus vite que mes dix doigts, mais je pense que vous avez là l’essentiel. Vivement le mois de septembre pour que ces tableaux prennent vie ! Merci à vous et à bientôt !

13h47 : Je vous épargne les clubs inconnus au bataillon, mais voilà ce qui attendra le Racing Club de Strasbourg en C4 : Crystal Palace, Jagiellonia et Breidablik à la Meinau, et les déplacements au Slovan Bratislava, à Aberdeen et à Häcken. À vos atlas.

13h41 : En attendant de connaître le sort des Cigognes, voilà le programme pour les Dogues, les Gones et les Aiglons.

13h38 : Oh Eden Hazard se présente sur scène ! Voilà qui fait plaisir, même si à sa place je le vivrais mal.

13h36 : Gros travail en régie : on a changé les spots pour passer du rouge au vert. Vous savez ce que ça veut dire ? Que c’est l’heure de la Ligue Conférence ! Toute l’Alsace vibre.

13h34 : Vous en pensez quoi les amis ? En vrai, Nice, j’y crois pas, mais pour Lyon et Lille, y a deux belles affiches à venir, mais surtout de la place pour voir plus loin.

13h30 : Dire qu’il y a des gens qui ont pris des avions pour aller jusqu’à Monaco voir un numéro de magie et un sexa appuyer sur un bouton. C’est un concept.

13h27 : Ils s’emmerdent même plus à faire défiler les équipes une part une. Je suis complètement largué mais voilà ce qu’il faut noter. Lyon, en plus du Betis et de Salzbourg, hérite du PAOK, Tel-Aviv, Bâle, Young Boys, Go Ahead Eagles et Utrecht. Nice a donc la Roma, Porto, Braga, Fenerbahçe (sans José Mourinho), Fribourg, Ludogorets, Go Ahead Eagles et le Celta.

13h25 : On souffle. Chapeau 2, maintenant.

13h24 : Lyon sait désormais qu’il jouera le Betis (à l’extérieur) et Salzbourg (à domicile)… Alors qu’Aston Villa a déjà son ticket pour les huitièmes.

13h23 : Où les Dogues out ? Lille chope le Dinamo Zagreb, la Roma, le PAOK, l’Etoile rouge, Fribourg, Berne, Brann et le Celta !

13h22 : Tout va très vite et Feyenoord hérite d’Aston Villa, entre autres.

13h21 : Après la Roma, Nice chope maintenant le FC Porto. Ça fait donc déjà zéro points pour les Aiglons.

13h19 : Premiers noms, premières sensations. Un coup de buzzer et la Roma attrape Lille et Nice, mais aussi les Rangers, Plzen, Celtic, Midjtylland, Stuttgart et le Panathinaikos !

13h15 : Allez trêve d’enfumage, bye bye les boules : place au tirage automatique.

13h14 : Attention, spectacle de magie !!! Y a un Eric Antoine chauve qui fait disparaître les boules… Même Clément Grenier se fout de lui. En tout cas, il fait plus illusion que Nice en barrage de Ligue des champions.

13h12 : En tout cas, il passe toujours aussi bien à l’écran Lambert Wilson.

13h08 : On va encore se brosser longtemps sur Chelsea, première équipe à remporter les trois compétitions européennes ? Parce que sinon, on va remettre la C2 et l’Intertoto sur le tapis.

13h04 : C’est parti à Monaco, avec l’entrée en scène de Jürgen Klinsmann. Est-ce que ce nom parle à la génération Z ?

12h57 : Alors, ils sont où nous clubs français ? Le LOSC trône dans le chapeau 1, fièrement, alors que Lyon a trouvé un spot dans le chapeau 2 et Nice dans le pot 3.

12h45 : Salut la compagnie, ça roule ? On se retrouve à l’heure du sandwich au thon-crudités pour en connaître un peu plus sur les menus de nos futurs jeudis soirs. Évidemment, on aura les yeux braqués sur les noms de nos trois représentants français –  j’ai nommé le LOSC, l’OL et l’OGC Nice – mais il y a aussi du beau monde sur la ligne de départ de la cadette des coupes d’Europe.

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa

Par Mathieu Rollinger

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine