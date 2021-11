Pronostic Manchester City PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Dernier jour pour récupérer le bonus exceptionnel de Winamax : 150€ offerts direct au lieu de 100€ ! Après le carton plein sur le dernier match des Bleus, retrouvez notre pronostic sur l'énorme affiche Manchester City - PSG !

Man City, la force collective

Le PSG, une accumulation de talents individuels

Des absences importantes de chaque côté

Les compos probables pour Manchester City - PSG :

Manchester City - PSG : le collectif l’emporte

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, Manchester City vise encore le titre cette saison. Le club mancunien sait qu’il est important de remporter son groupe pour avoir un 8plus abordable. Actuellement, les hommes de Pep Guardiola occupent la tête de cette poule avec une unité de plus que le Paris Saint-Germain. Sur leur parcours, les Cityzens se sont défaits de Leipzig à la maison (6-3) et ont ensuite plus qu'assuré dans la double confrontation face au Club Bruges (5-1 et 4-1). La seule fausse note des partenaires de Sterling a été la défaite au Parc des Princes face au PSG (2-0). En cas de succès ce mercredi, Man City serait assuré de la qualification mais aussi de la première place du groupe. En premier League, les Cityzens viennent de s’imposer face à Everton (3-0) au terme d'une rencontre typique du jeu produit par City avec 77% de possession de balle et une maîtrise totale du match. Cette victoire permet aux Cityzens de conserver leur 2place à 3 points du leader, Chelsea, et de posséder une unité de plus que Liverpool. Surpris à l’Etihad par Crystal Palace lors de la 10journée, City s’était racheté dans le derby face à Manchester United (0-2).Le Paris Saint Germain occupe tranquillement la première place de Ligue 1. En effet, après 14 journées disputées, le club de la capitale compte 11 points de plus que son premier poursuivant, l’OGC Nice. Sans être transcendant, le club parisien assure l’essentiel en accumulant les victoires. Porté par le talent de ses stars, les Neymar, Messi ou Mbappé, Paris est capable de frapper à tout moment. Le week-end dernier, la bande à Pochettino était en total contrôle face à Nantes mais n’est pas parvenu à creuser le score. L’expulsion logique de Navas a ensuite rééquilibré les débats, avant que l’attaque parisienne se réveille avec notamment le premier but de Messi en Ligue 1, sur une de ses spéciales, une frappe enroulée aux 18 mètres. Si la somme des talents individuels permet au PSG de faire la différence en Ligue 1, elle est nettement moins efficace en ligue des Champions. Malgré le beau succès du match aller face à Manchester City (2-0), Paris a souffert face au Club Bruges lors de la 1journée (1-1) et contre Leipzig (2-2), lors du dernier match. Les Parisiens peuvent avoir des regrets car ils ont concédé un penalty stupide à quelques minutes de la fin, mais même la victoire obtenu à l'aller face aux Allemands au Parc avait été très heureuse.Pour cette affiche, Guardiola ne pourra pas compter sur son maître à jouer, Kevin de Bruyne. L’international belge est positif à la Covid et est contraint de s’isoler. De plus, l'attaquant espagnol Ferran Torres est aussi sur le flanc. La dernière incertitude concerne Jack Grealish, en tribunes face à Everton, suite à un coup reçu. L’ancien Villan pourrait effectuer son retour face au PSG. Habitué du turnover, Guardiola avait préservé les Mahrez, Dias, ou Gabriel Jesus face à Everton. Ces éléments sont susceptibles de retrouver une place de titulaire dans le XI de départ. A leurs côtés, on devrait retrouver les Silva, Rodri, Foden, Gundogan, Cancelo ou Walker. Pour le Paris Saint-Germain, Pochettino a récupéré quasiment tout le monde. Au rayon des bonnes nouvelles, Marco Verratti a effectué son retour face à Nantes, tandis que Neymar touché en sélection, a également débuté la rencontre. Impressionnant depuis le début de saison, Kylian Mbappé est en feu ces derniers jours (7 buts sur ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues).: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo (ou Kimpembe), Mendes - Wijnaldum, Gueye, Verratti - Messi, Neymar, Mbappé.Cette affiche entre Manchester City et le PSG devrait déterminer laquelle de ces formations va décrocher la 1place du groupe. Au regard du jeu produit par les 2 équipes depuis le début des saison, City part favori du fait de sa puissance collective. De son côté, Paris aura des atouts à faire valoir avec le talent de ses joueurs offensifs capables de réaliser un exploit sur la moindre opportunité. Au match aller, City avait fortement dominé mais n’était pas parvenu à trouver la faille dans la défense parisienne, butant sur un Donnarumma en feu. Sans doute bien décidés à prendre leur revanche tactique par rapport au match aller, Guardiola et Man City possèdent les armes pour faire mal au PSG avec la vitesse de ses joueurs de côté, et notamment un Mahrez (4 buts déjà en 4 matchs de Ligue des Champions) toujours très motivé quand il affronte Paris. Bousculé à Leipzig, le PSG pourrait céder à Manchester.Retrouvez le Pronostic Manchester City PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !