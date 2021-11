Pronostic Pérou Bolivie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Le Pérou se replace face à la Bolivie

A l’orée de débuter cette 13journée de qualification pour le Mondial 2022, le Pérou se trouve en avant-dernière position avec 11 points au compteur.sont cependant toujours dans le coup puisqu’ils ne comptent que 5 points de retard sur la place de barragiste occupée actuellement par l’Uruguay. En 2018, les Péruviens étaient parvenus à accrocher cette place de barragiste pour au final décrocher un ticket pour le Mondial russe 2018, où ils s’étaient inclinés dès la phase de poule. Finaliste surprise de la Copa America 2019, la formation Blanquirroja a cette année atteint les demi-finales de la compétition, où elle s’est seulement inclinée sur le plus petit des scores face au Brésil (1-0). Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, le Pérou reste en revanche sur deux défaites face à l’Argentine (1-0) et en Bolivie (1-0). Maisse sont montrés performants lors de leurs 3 dernières réceptions avec un nul face à l’Uruguay (1-1) et des succès contre le Venezuela (1-0) et le Chili (2-0). Le sélectionneur péruvien s’appuie sur ses cadres habituels sur ce rassemblement avec le capitaine Farfan, l’attaquant Lapadula, les milieux Yotun et Cueva et le défenseur stéphanois Trauco. En revanche, l’expérimenté Guerrero, blessé, n’a pas été appelé.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Bolivie est l’une des sélections les plus modestes d’Amérique du Sud. Lase comporte plutôt bien dans ces éliminatoires avec une 7place, à 4 points du barragiste. Comme souvent, la sélection bolivienne s’appuie sur ses prestations à domicile pour accrocher des points. Habitués à jouer à haute altitude, les joueurs boliviens profitent de cet avantage pour dominer leurs adversaires. 10 des 12 points récoltés l’ont été sur les hauts plateaux de la Paz. Lors du dernier rassemblement, laa notamment dominé le Pérou (1-0) et le Paraguay (4-0). Loin de ses bases, la Bolivie n’est parvenue qu’à enregistrer deux nuls au Chili et au Paraguay. Le Pérou abat l’une de ses dernières cartes dans le cadre de la qualification pour le Mondial 2022, sur ce match à domicile face à la Bolivie. Los Incas devraient profiter de la faiblesse de la Verde en déplacement pour décrocher 3 points importants dans une nouvelle rencontre avec moins de 5 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pérou Bolivie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !