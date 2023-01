Pronostic Pays de Cassel PSG : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le PSG tranquille face à Pays de Cassel

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Cassel PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce dernier 16e de finale de en Coupe de France, le PSG se rend à Bollaert, pas pour jouer Lens qui l'a battu récemment en Ligue 1 (sa première défaite de la saison) mais bien le Pays de Cassel. Ce club du Nord évolue en Régional 1 (6division), où il est 4de sa poule, jouant la montée. Petit poucet de la compétition, le Pays de Cassel a sorti Chaumont (N3, 2-1), Drancy (N2, 1-1, 3-1 tab) et Wasquehal (N2, 1-1, 5-4 tab) aux tours précédents.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur de Châteauroux (1-3) avec ses jeunes au tour précédent, le PSG a fait de cette Coupe de France un objectif. Le club parisien adore cette compétition qu'il a remporté 13 fois et a besoin de se remettre d'aplomb en déplacement après ses 2 défaites en championnat à Lens et à Rennes. Commençant à connaître les premières critiques de son parcours parisien, Christophe Galtier pourrait aligner un très beau 11 de départ, même si Messi et Donnarumma sont laissés au repos. Face à des amateurs, le PSG devrait pouvoir l'emporter très facilement et reprendre confiance.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(280€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Cassel PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !