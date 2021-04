Pronostic Pau Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont se sort du piège palois

Englué pendant de longs mois dans la zone de relégation, Pau s'est repris au meilleur des moments et se retrouve en 16position. La formation paloise est loin d'être sauvée car elle ne compte que deux points de plus que le premier relégable, Guingamp. En revanche, l'excellent état d'esprit affiché par le promu lors des dernières semaines laisse penser que Pau a le potentiel pour s'en sortir. Invaincu lors des 5 dernières journées, le club palois veut jouer un mauvais tour à une formation clermontoise qui cherche à se rapprocher de la tête. Dans son stade du Hameau, Pau est sur une excellente dynamique avec 4 victoires et un nul lors des 5 dernières réceptions.

De son côté, Clermont connaît des problèmes depuis la coupure imposée au club par le Covid. En effet, en grande forme pendant de nombreuses journées, les Auvergnats restent sur deux résultats décevants avec une défaite à Nancy (1-0) et un nul à domicile contre Niort (0-0). Les hommes de Gastien occupent désormais la 3place du classement avec 5 points de retard sur le leader troyen, et deux sur Toulouse. En revanche, les Clermontois comptent un match en retard à disputer face à Amiens. Clermont devra retrouver son efficacité devant le but pour pouvoir se défaire de vaillants Palois mais l'effectif solidaire de Gastien en semble capable. Déterminés à se reprendre suite à leurs récentes contre-performances, les Auvergnats devraient être en mesure de se sortir du piège palois.