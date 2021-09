Pronostic Paraguay Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Paraguay – Colombie sans vainqueur

Eliminé cet été en quart de finale de la Copa América par le Pérou (3-3, tirs aux buts), le Paraguay est toujours dans le coup pour la qualification pour le Mondial 2022. En effet, la sélection paraguayenne occupe actuellement la 6e place avec 2 points de retard sur l'Uruguay (4e) et sur... la Colombie qui est actuellement 5e et barragiste. En milieu de semaine, les Paraguayens ont en revanche réalisé une mauvaise opération en s'inclinant sur la pelouse de l'Equateur (2-0). Depuis le début des éliminatoires, la sélection paraguayenne est celle qui réalise le plus de matchs nuls (4 en 7 rencontres). Solide à domicile, seul un Brésil impérial est venu s'imposer au Paraguay sur ces éliminatoires.

De son côté, la Colombie sort d'une bonne Copa América finie en 3e position, derrière les 2 épouvantails que sont le Brésil et l'Argentine. Sans réaliser un parcours brillant, avec un seul succès obtenu lors des 90 minutes contre l'Equateur, les Colombiens se sont montrés costauds. Bien partis lors des éliminatoires pour le Mondial avec un large succès sur le Venezuela (3-0) et un nul au Chili (2-2), ils ont ensuite connu un terrible passage avec deux humiliations face à l'Uruguay (0-3) et surtout en Equateur (6-1). Repartie de l'avant avec un succès sur le Pérou (0-3) et un nul contre l'Argentine (2-2), la Colombie a manqué une belle opportunité en milieu de semaine en Bolivie (1-1). Privés de joueurs importants comme James Rodriguez, Duvan Zapata et Luis Muriel, les Colombiens avaient réussi à débloquer le verrou bolivien mais ont craqué en fin de rencontre.