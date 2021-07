Pronostic Olimpia Asuncion Internacional : Analyse, cote et pronostic du match de Copa Libertadores

La passe de 3 pour l’Internacional face à l’Olimpia Asuncion

L'Olimpia Asuncion est le club le plus réputé du Paraguay. Basé dans la capitale, l'Olimpia est à ce jour la seule formation paraguayenne à avoir remporté la Copa Libertadores. L'équipe actuellement entrainée par l'uruguayen Sergio Orteman occupe la seconde place de son championnat national, derrière le Libertad Asuncion. L'Olimpia a disputé son dernier match le 30 mai avec pour résultat un succès sur le River Plate paraguayen (1-2). Victorieux de son championnat l'an passé, la « O » (surnom de l'Olimpia) s'est retrouvé en phase de poule de la Copa Libertores avec l'Always Ready, le Deportivo Tachira et … l'Internacional. Sur son parcours, la formation paraguayenne a affronté à deux reprises le club brésilien pour deux défaites, dont une humiliation sur la pelouse de l'Internacional (6-1). Malgré ces revers, l'Olimpia a assuré le nécessaire en finissant second. Cependant, les Paraguayens sont passés près de l'élimination puisqu'ils se sont qualifiés à la différence de buts. Cette formation est composée principalement de joueurs issus du pays, ou de l'Uruguay.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Internacional n'a plus remporté la Copa Americana depuis 2010. L'absence de titre national est encore plus longue puisque la dernière fois que le club de Porto Alegre a soulevé le trophée de champion remonte à 1979. L'an passé, les protégés de Diego Aguirre ont été tout proches de renouer avec leur passé, mais ont seulement dû se contenter de la seconde place, derrière Flamengo. Cette saison, la formation brésilienne est décevante avec une 15e place en championnat à 14 points du premier, Palmeiras. Lors des 8 dernières journées de Serie A brésilienne, l'Internacional a remporté un seul match face à Chapocoense. En revanche, les partenaires de Paulo Guerrero ont été à la hauteur en Copa Libertadores en remportant leur groupe devant … l'Olimpia Asuncion. Le vétéran péruvien, sur le flanc, sera absent pour cette rencontre. En revanche, les Edenilson, Gabriel Boschilia, passé par Monaco et Nantes, ou l'ancien du Shakhtar, Taison, seront de la partie face à l'Olimpia. Victorieux des deux premiers affrontements face au club paraguayen, l'Internacional devrait poursuivre sa série et relancer sa saison.