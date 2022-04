Pronostic Nîmes Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enchaîne à Nîmes

Descendu de Ligue 1 en fin de saison dernière, Nîmes a sans doute raté le bon wagon pour la montée en raison de son irrégularité. Ne jouant plus l'accession avec leur 13place, les Crocos commencent à regarder derrière eux bien qu'ils aient 7 points d'avance sur la zone rouge. Et pour cause, ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans victoires. Les protégés de Nicolas Usaï se sont d'abord incliné 3 fois face à Auxerre (1-2), Ajaccio (0-1), et Guingamp (0-2), 3 équipes en forme. Puis le week-end dernier, l'équipe gardoise est allé chercher un point chez une formation de Niort moins bien sur cette 2partie de saison (0-0). Nîmes a donc marqué 1 seul but sur les 4 dernières journées.

En face, Sochaux est bien décidé à ne pas rater le Top 5, à l'inverse de l'an dernier. Les hommes d'Omar Daf, qui réalisent un super travail dans le club qui l'a vu être joueur, occupent actuellement la 5place du classement avec 12 points d'avance sur leur premier poursuivant, Caen. A 6 journées de la fin, cela devrait suffire même si les Normands reviennent fort. Au vu de sa dynamique, Sochaux peut même rêver du Top de 2 et la montée directe puisque le club doubiste ne compte que 4 points de retard sur Ajaccio, 2. Les Sochaliens viennent en effet de remporter leurs 3 derniers matchs face à Rodez (2-0), Quevilly Rouen (0-2) et Nancy (1-0) grâce à un but du milieu récupérateur Ndiaye. Sur sa lancée, Sochaux pourrait s'imposer chez des Nîmois qui ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs.