Pronostic Nadal Schwartzman : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Roland Garros

Nadal en mode démolisseur face à Schwartzman

Vainqueur à 13 reprises de Roland Garros, Rafael Nadal réalise un départ impressionnant lors de cette édition 2021. Victorieux l'an passé sans perdre le moindre set, le Majorquin a poursuivi sur sa lancée et vient de s'imposer face à Popyrin, Gasquet, Norrie et Sinner sur le même score de 3 manches à rien. Tranquille jusque-là, l'Espagnol a connu un premier set compliqué face au prometteur Sinner. Mené 5-3, Nadal a haussé le ton et a finalement remporté la manche, anéantissant par la même les quelques espoirs de l'Italien. Le Majorquin s'est même permis le luxe de finir sur un 6-0. Victorieux à Barcelone et du Masters 1000 de Rome, le numéro 3 mondial est sublimé sur la terre battue de Roland Garros. En quart de finale, il retrouve un adversaire qu'il connaît bien en la personne de Diego Schwartzman. Schwartzman a souvent posé des problèmes à Nadal comme lors de leur quart de finale à RG en 2018 mais malgré la combativité de l'Argentin , Nadal mène largement dans les confrontations directes avec un 10-1 en faveur de l'Espagnol. De plus, lors de ses succès le taureau majorquin n'a perdu que deux sets. L'an passé, les deux hommes s'étaient également retrouvés en demi-finale de Roland Garros, pour un succès en 3 manches de l'Espagnol (6-3, 6-3, 7-6). Voir Schwartzman en quart de finale de cette édition de RG est plutôt une surprise au regard de la saison compliquée vécue par l'Argentin. En effet, le 10e joueur mondial a connu des éliminations précoces lors de la tournée européenne sur terre battue. Bien parti Porte d'Auteuil et à l'instar de Nadal, Schwartzman n'a pas perdu le moindre set depuis le début de la compétition, avec des succès sur Lu, Bedene, Kohlschreiber et Struff. Impressionnant, le rouleau compresseur espagnol Rafael Nadal devrait s'imposer de nouveau sans concéder la moindre manche face à Schwartzman.