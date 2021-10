Pronostic Montpellier Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier tient tête à Strasbourg

Dans le cadre de la 9journée de Ligue 1, Montpellier reçoit le Racing Club de Strasbourg à la Mosson. Ces deux formations se trouvent actuellement en seconde partie de classement avec des Alsaciens en 12position (10 points) et des Montpelliérains à la 14et une unité de retard sur leurs adversaires. Désormais entrainé par Dall’Oglio, Montpellier a connu de nombreux changements à l’intersaison avec les départs de Hilton, Congré, Laborde et Delort. Ce changement de cycle explique certainement le départ compliqué de la formation héraultaise. Depuis le début de saison, le MHSC a seulement remporté deux rencontres face à Lorient (3-1) et contre l’AS Saint-Etienne (2-0), les deux fois à domicile. Pour renforcer un secteur offensif qui a vu le départ du prolifique duo Laborde – Delort, la formation montpelliéraine a tenté le coup Valère Germain. L’ancien Marseillais semble être parfaitement adapté dans son nouveau club comme le démontre ces 3 buts inscrits en 4 rencontres. Pour son dernier match à la Mosson, Montpellier a été tenu en échec par Bordeaux (3-3) avec un doublé de Germain. En revanche, les Héraultais n’ont rien pu faire le week-end dernier face au PSG au Parc (2-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En difficulté la saison dernière, le Racing Club de Strasbourg a également décidé de changer d’entraîneur et de confier l’équipe à Julian Stephan. Le nouvel arrivé connait un départ avec des hauts et des bas. En effet, mal partis les Strasbourgeois avaient perdu leurs deux premières rencontres. Ensuite, le RCS s’est repris en empochant des victoires précieuses face à Brest, Metz et surtout sur la pelouse de Lens. Incapable d’enchainer, le Racing s’est logiquement incliné le week-end dernier face au champion de France en titre, le LOSC (1-2). Supérieurs, les Nordistes auraient certainement dû s’imposer plus largement sans la maladresse de leurs attaquants. Offensivement, la formation alsacienne dispose de cartouches intéressantes avec l’expérimenté Gameiro, l’ancien messin Diallo et le sous-coté Ludovic Ajorque. Le Réunionnais sort d’un exercice conclu avec 16 buts et en a inscrit 3 depuis le début de saison. En revanche, Julian Stephan ne pourra pas compter sur son maître à jouer Thomasson, expulsé contre les Lillois. Pour cette affiche, Montpellier habituellement solide à domicile devrait accrocher au moins un nul dans un match avec plus d’un but.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Montpellier Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !