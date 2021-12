Pronostic Montpellier Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Montpellier en grande forme avant Angers

Montpellier est certainement l'une des équipes de Ligue 1 qui a connu le plus de mouvements à l'intersaison, et pas des moindres puisque les Der Zakarian, Laborde, Delort, Hilton ou Congré sont tous partis. Le pire était à craindre pour les Héraultais après cet exode massif. Cependant, le MHSC a su conserver des joueurs très importants comme le maître à jouer Téji Savanier, qui enchaine les prestations de haute volée, ou le percutant Mollet. En remportant ses trois derniers matchs de championnat, le club montpelliérain s'est replacé en 5position avec seulement 4 points de retard sur la 2place détenue par l'Olympique de Marseille. Les 2 Olympiques (Marseille et Lyon) sont à ce jour les 2 seules équipes à s'être imposées à la Mosson. Lors de la dernière journée de Ligue 1, le MHSC avait stoppé la superbe série brestoise en s'imposant avec brio en Bretagne (4-0). En Coupe de France, les hommes de Dall'Oglio ont connu des difficultés pour se défaire d'Andrézieux (1-0) sur un penalty de l'inévitable Savanier. En face, Angers a connu une grosse désillusion en Coupe de France en se faisant sortir par une équipe de National 3, Linas Montlhery (0-2) et de son buteur Pascal Leno. Cette défaite montre que le SCO n'est pas au mieux depuis plusieurs semaines comme l'ont rappelé les défaites à domicile concédées face à Monaco (1-3) et surtout lors de la dernière journée contre une équipe clermontoise (0-1) alors relégable. Lors des 14 dernières journées de championnat, Angers a remporté seulement 3 rencontres, à chaque fois face à des équipes luttant pour leur maintien, Metz, Lorient et Reims. Le bon début de saison des hommes de Gérald Baticle leur permet cependant d'occuper une place en première partie de tableau (9). Impressionnant à la Mosson, Montpellier devrait se défaire d'une équipe angevine marquée par sa défaite de la Coupe de France et qui finit l'année en tirant la langue.