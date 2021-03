Pronostic Mönchengladbach Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund s'offre le dernier carré face au Borussia Mönchengladbach

Ce quart de finale entre le Borussia Mönchengladbach et Dortmund s’annonce passionnant sur plusieurs points. Tout d’abord, l’une de ses deux formations peut sauver sa saison en décrochant un trophée dans cette coupe nationale. De plus, Marco Rose l’actuel coach de Gladbach’ dirigera les Marsupiaux la saison prochaine. Depuis l’annonce de son départ, le Borussia Mönchengladbach est en difficulté (5 matchs sans la moindre victoire). En effet, Gladbach’ reste sur 3 défaites et 2 nuls en Bundesliga, et sur un revers concédé en Ligue des Champions lors du match aller face à Manchester City (0-2). Ce week-end, les hommes de Rose affrontaient une formation de Leipzig, toujours dans le coup pour le titre. Auteur d’un excellent départ, le Borussia a dilapidé une avance de deux buts au retour des vestiaires (défaite 3-2). Les partenaires de Pléa pointent désormais à la 9place au classement de la Bundesliga avec 4 points de retard sur la dernière place qualificative pour l’Europe.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Dortmund est dans une dynamique opposée puisque les Marsupiaux connaissent un regain de forme lors des derniers matchs. La victoire en huitième de finale aller de Ligue des Champions en Andalousie face au FC Séville (2-3) semble avoir été un déclic pour Dortmund. Sur sa lancée, le Borussia vient de s’imposer avec la manière face à Schalke (0-4) et contre l’Arminia Bielefeld (0-3). Les Sancho ou Haaland se sont évidemment mis en valeurs lors de ces derniers succès. Ce bon passage a permis à Dortmund de se replacer en 5position à 3 points de la Ligue des Champions. Désireux de poursuivre sur leur excellente dynamique, les Marsupiaux de Dortmund devraient se qualifier sur ce 1/4 de finale de Coupe d'Allemagne, au détriment du Borussia Mönchengladbach, dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !