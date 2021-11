Pronostic Metz Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz sur sa lancée face à Montpellier

Si le PSG domine largement la Ligue 1, le reste du championnat est toujours indécis entre les équipes luttant pour l’Europe et celles qui jouent leur maintien. Les récentes victoires de Brest, Saint-Etienne ou du FC Metz ont montré que rien n’était encore acté dans le bas de tableau. En effet, lanterne rouge avant son déplacement à Nice, le club grenat a repris espoir en s’imposant à l’Allianz Riviera (0-1) chez le 2. Tactiquement bien en place, Metz a fait le match quasi parfait. Les hommes d’Antonetti se retrouvent désormais en 19position avec un seul point de retard sur les formations non relégables. Un succès ce mercredi pourrait même permettre à Metz de sortir de la zone rouge. Le succès obtenu en terre niçoise vient récompenser les dernières prestations du club qui n’avaient pas été heureux contre Bordeaux (3-3) et surtout à Marseille (0-0) où ils avaient manqué de nombreuses occasions. Expulsé contre Bordeaux, Farid Boulaya écopera de son dernier match de suspension face à Montpellier.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Le FC Metz ne pourra donc pas compter sur son maître à jouer, au contraire de Montpellier qui va retrouver l’important Téji Savanier, de retour de suspension. L’ancien Nîmois a vu ses partenaires s’incliner contre Lyon (0-1) le week-end dernier, pour ce qui est leur second revers consécutif après celui concédé à Rennes. Ces défaites ont fait reculer la formation héraultaise qui se trouve désormais en 11position au classement, avec 6 points d’avance sur le 1er relégable et 7 sur le FC Metz. Cette saison, Montpellier se montre surtout impressionnant à la Mosson où il a récolté 14 de ses 19 points. Boosté par son succès à Nice et par la perspective de sortir de la zone rouge, Metz devrait être en mesure d’accrocher au moins un point face à Montpellier, dans un nouveau match à moins de 5 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Metz Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !