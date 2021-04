Pronostic Manchester United AS Roma : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa

Manchester United prend une option face à l'AS Roma

En concédant le nul sur le terrain de Leeds le week-end dernier, Manchester United a certainement laissé passer sa dernière chance de pouvoir revenir sur Man City. En revanche, les Red Devils sont quasiment assurés de finir dans le Top 4 puisqu'ils comptent 12 points d'avance sur le 5, West Ham. Sans titre depuis plusieurs saisons, Ole Gunnar Solskjaer est soumis à une forte pression de ses dirigeants mais aussi des fans mancuniens pour terminer l'année avec un trophée. L'Europa League reste le seul moyen de sauver la saison de ce point de vue-là. Basculé en Europa League suite à sa 3place de groupe en Ligue des Champions, Man U a successivement dominé la Real Sociedad (4-0), le Milan AC (2-1) et Grenade (4-0), et signe donc un très beau parcours. Pour cette rencontre, le technicien norvégien devrait titulariser Paul Pogba et Edinson Cavani qui avaient débuté sur le banc face aux Peacocks. Au niveau des absences, Solskjaer ne peut pas compter sur Martial et Jones blessés.

En face, la Roma joue sa fin de saison sur cette Europa League. En effet, la Louve est mal embarquée en Serie A avec 3 points de retard sur la Lazio qui compte des matchs de retard. Les Giallorossi ne semblent pas en mesure de décrocher l'un des accessits européens lors de cette dernière ligne droite. D'ailleurs, les derniers résultats dans le Calcio confirment cette tendance. Lors des 7 dernières journées, l'AS Roma affiche un bilan d'une seule victoire, 2 nuls et 4 défaites. Le week-end dernier, la Louve a subi une nouvelle contre-performance face à une formation de Cagliari qui lutte pour son maintien (3-2), après être déjà tombé la semaine précédente face au Torino (3-1). En revanche, le club romain se montre conquérant en Europa League où il s'est imposé contre Braga (5-1), le Shakhtar Donestk (5-1) et l'Ajax (3-2). Dans cette compétition, l'Espagnol Mayoral s'est mis en évidence en étant le meilleur buteur avec 7 réalisations. Supérieur et auteur d'une très belle saison, Manchester United devrait s'imposer face à la Roma et prendre une option pour la finale.