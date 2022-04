Pronostic Leipzig Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale aller de Ligue Europa

Leipzig prend une option face à l’Atalanta Bergame

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig Atalanta Bergame :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Europa League nous offre de très belles affiches en quart de finale avec notamment un Leipzig – Atalanta qui s'annonce alléchant. Ces deux formations ont débuté en Ligue des Champions et ont été rebasculées en C3 suite à leur 3place de groupe. En barrage, Leipzig s’était défait de la Real Sociedad en s’imposant au Pays Basque (1-3) après avoir obtenu le nul à domicile (2-2). Ensuite, l’équipe allemande a profité de l’expulsion des équipes russes de toutes les compétitions internationale, et dans son cas du Spartak Moscou, pour se retrouver directement en quart. Ces dernières saisons, Leipzig s’est installé parmi les meilleures équipes allemandes et tente de mettre fin à la suprématie du Bayern Munich. Avec le départ de Nagelsmann lors du dernier mercato estival, le club allemand avait misé sur Jesse Marsch. L’américain n’a pas réussi à imposer sa patte et a été remplacé par Tedesco. L’Allemand a totalement relancé le club qui se retrouve désormais dans le Top 4 de Bundesliga. Depuis sa prise en main de l’équipe, le nouveau coach n’a perdu que deux rencontres face à l’Arminia Bielefeld et contre le Bayern Munich. Impressionnant, Leipzig est allé s’imposer avec la manière sur la pelouse du Borussia Dortmund le week-end dernier (1-4). Le nouvel international français Christopher Nkunku a livré une prestation de toute beauté avec un but et 2 passes. L’ancien Parisien affiche désormais un bilan de 16 buts et 11 passes décisives, qui font qu’il est plus décisif qu’un Haaland en Bundesliga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta Bergame devrait tout miser sur cette Europa League car lasemble être décroché en Serie A pour le top 4 qualificatif pour la C1. En effet, les Bergamasques occupent actuellement la 7place du championnat avec 3 points de retard sur la 5place détenue par la Roma. Les hommes de Gasperini ont subi un lourd revers à domicile le week-end dernier face au Napoli (1-3). L’Atalanta a été punie par destrès efficaces avec un insigne décisif. Pour arriver à ces quarts de finale, le club bergamasque s’est défait de l’Olympiakos en 16de finale (5-1 en cumulé). Ensuite, la bande à Gasperini a réalisé de bonnes prestations pour sortir le Bayer Leverkusen (4-2). Au niveau de l’effectif, Zapata longtemps blessé a effectué son retour sur le banc le week-end dernier. Les seuls absents notables sont Illicic et Toloi. Impressionnant lors des dernières semaines, Leipzig devrait se défaire à domicile de l’Atalanta.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Atalanta Bergame détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !