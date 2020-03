Pronostic Leicester Aston Villa : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un match ouvert entre Leicester et Aston Villa

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ sans dépôt chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Leicester – Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la 4fois de la saison, Leicester et Aston Villa se retrouvent. Au match aller en Premier League, les Foxes, alors en pleine forme, n’avaient fait qu’une bouchée des Villans (1-4) à Villa Park. En demi-finale de la Carabao Cup, les hommes de Dean Smith étaient sortis vainqueurs de la double confrontation (1-1 à l'aller puis 2-1 au retour, et donc 3-2 en cumulé). Les 3 précédentes confrontations ont vu donc des buts marqués des deux côtés. Depuis le début d’année 2020, les hommes de Brendan Rodgers ont du mal puisqu'ils n’ont remporté que deux rencontres en Premier League, le 1er janvier contre Newcastle et le 22 contre West Ham. Le week-end dernier, Leicester s’est même incliné chez la lanterne rouge du championnat, Norwich. En milieu de semaine, les Foxes ont en revanche validé leur ticket pour les quarts de finale de FA Cup en battant difficilement Birmingham (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Aston Villa s’est incliné en finale de la Carabao Cup face à Manchester City (2-1) la semaine passée. Les Villans sont désormais tournés vers le maintien. Les partenaires du talentueux Jack Grealish sont actuellement avant-derniers, mais comptent deux matchs de retard (dont celui de ce lundi) à jouer. Les protégés de Dean Smith ont perdu leurs trois dernières rencontres de Premier League face à Bournemouth (2-1), Tottenham (2-3) et Southampton (2-0). Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté comme lors de 10 des 11 derniers matchs de Villa et comme lors des 6 dernières confrontations entre ces 2 formations.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !