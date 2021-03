Pronostic Juventus Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Juventus – Lazio : la Vielle Dame solide à domicile

L'affiche de la 26journée de Serie A oppose la Juventus de Turin à la Lazio de Rome. Championne en titre, la Vieille Dame réalise une saison décevante puisqu'elle occupe seulement la troisième place du général avec 10 points de retard sur l'Inter. De plus, lesse sont montrés décevants lors des dernières semaines, en s'inclinant sur le terrain du FC Porto en 8de finale aller de la Ligue des Champions (2-1) mais aussi sur le plan national où la Juve a récemment perdu contre le Napoli (1-0) et a fait un nul contre le Hellas Verone (1-1). Entre-temps, la Vieille Dame s'était tout de même qualifiée pour la finale de la Coppa Italia face à l'Atalanta Bergame et avait également dominé la lanterne rouge, Crotone (3-0) en Serie A. En milieu de semaine, lesont fait le job face à La Spezia (3-0) en deuxième période. Ces résultats restent insuffisants pour une formation de la stature de la Juventus et mettent Andrea Pirlo sous pression. Arrivé pour permettre à son club de passer un palier en Ligue des Champions, le technicien italien joue gros lors des semaines à venir.

De son côté, la Lazio a certainement dit adieu aux quarts de finale de la Ligue des Champions, suite à sa lourde défaite contre le Bayern Munich (1-4) au Stade Olympique de Rome. A l'instar de la Juve, le club romain connait un passage plus délicat avec de récentes défaites face à l'Inter (3-1) et surtout le week-end dernier sur le terrain de Bologne (2-0). En Serie A, lesse retrouvent en 7position avec 16 points de retard sur le leader, et déjà 6 sur l'Atalanta, 4. Dans son stade où il a remporté ses 6 derniers matchs de Serie A, la Juventus devrait cependant se relever et s'imposer face à une Lazio qui reste sur 2 défaites en déplacement.