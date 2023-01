Pronostic Inter Milan Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter enchaîne face à Empoli

Malgré ses 10 points de retard sur le Napoli, l'Inter n'a pas abdiqué dans la course au titre. Les Intéristes ont même infligé, à la reprise, leur première défaite en championnat aux hommes de Spalletti. Obligé ensuite de partager les points sur la pelouse de l'excellent promu Monza (2-2), les hommes d'Inzaghi ont pris le dessus sur le Hellas Vérone le week-end dernier grâce à une réalisation de Lautaro Martinez dès le début de rencontre (1-0). Entretemps, less'étaient qualifiés pour les quarts de finale de la Coppa Italia face à Parme (victoire en prolongations) et affronteront le vainqueur du match entre l'Atalanta et la Spezia. Mercredi, l'Inter a confirmé son excellente forme en remportant la SuperCoupe d'Italie face à son grand rival du Milan AC. Les Intéristes ont largement dominé les débats avec une large victoire (3-0) et des buts des 2 attaquants majeurs Dzeko (7 buts en Serie A) et Martinez (9 buts). Pour affronter Empoli lundi soir, Inzaghi devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

En face, Empoli est calé dans le ventre mou de Serie A avec une avance significative de 13 points sur la zone de relégation. Les Toscans sont sur une bonne dynamique de 4 journées consécutives sans la moindre défaite. Le week-end dernier, Empoli a même accentué son avance sur la zone rouge en prenant le dessus sur la Sampdoria, relégable (1-0). Avant cela, les partenaires de l'ancien Doriani Caputo avaient réalisé en petit exploit au stade Olympique en remontant un handicap de 2 buts face à la Lazio (2-2). En déplacement, la formation toscane n'a remporté qu'une seule rencontre cette saison, sur la pelouse de Bologne, et s'attend donc à souffrir à Giuseppe Meazza. Devant son public, l'Inter devrait faire le taf face à Empoli et consolider sa place dans le Top 4.